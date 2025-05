UFFICIALE – Cambia un’altra panchina in Serie A: il sostituto è Pioli

Con un comunicato ufficiale è arrivato l’annuncio di un’altra separazione in Serie A.

Alla scelta di esonerare Conceicao al Milan, sono seguiti poi altri scossoni sulle panchine dei club italiano. L’arrivo di Max Allegri al Milan è soltanto la prima delle notizie che arrivano sui ritorni in Serie A perché un altro, che riguarda ovviamente anche il Milan per il suo passato in rossonero, riguarda appunto Stefano Pioli.

Il tecnico di Parma potrebbe salutare l’Al-Nassr per vivere un’altra esperienza in Italia e per lui sarebbe ritorno “a casa”. Quest’oggi, la squadra che sembra essere intenzionata a riprenderlo dopo il suo passato sulla panchina in Serie A, ha ufficialmente annunciato la separazione col proprio allenatore.

Pioli pronto al ritorno in Serie A: la destinazione

Stefano Pioli può tornare adesso in Serie A, a causa della panchina che si è liberata. Il comunicato ufficiale, dopo i rumors che erano circolati in questi giorni, è arrivato come era atteso da parte del club in questione.

Si tratta di un allenatore che, in un fulmine a ciel sereno, ha annunciato di voler cambiare aria. In pochi giorni, dopo aver provato a trattenerlo, il club si è trovato costretto ad annunciare con comunicato ufficiale le dimissioni dell’allenatore.

Si tratta di Raffaele Palladino, allenatore ormai ex Fiorentina che ufficialmente lascia i viola. E adesso, a Firenze, si prospetta una rivoluzione. La stessa, infatti, potrebbe passare da Stefano Pioli, allenatore che ha già vissuto l’esperienza ai viola e che potrebbe far ritorno al Franchi. Tra i candidati, per il posto in panchina, figura anche Maurizio Sarri, che piace però alla Lazio.

Il comunicato ufficiale sull’addio in Serie A: risoluzione contrattuale

Quanto segue, è ciò che ha pubblicato la Fiorentina in merito alla risoluzione contrattuale con Raffaele Palladino, che ha chiesto le dimissioni da allenatore del club viola: “Quest’oggi, comunica il club della Fiorentina, che è stato risolto il contratto che legava il Mister Raffaele Palladino e il suo staff al Club”. Un addio amaro e molto “freddo”, si legge sul sito del club toscano. E a questo, non seguono al momento aggiornamenti ufficiali fronte allenatore, per il sostituto.

Un sostituto di Palladino che però potrebbe trovarsi nel nome di Stefano Pioli che, così come Sarri, piace anche all’Atalanta e alla Lazio. Sullo sfondo anche Farioli, ex Ajax che si è separato con i lancieri che hanno individuato in Heitinga il sostituto ad Amsterdam.