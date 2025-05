Ultim’ora da Milanello, Conceiçao può esultare: rientra con il Genoa

Aggiornamento dell’ultim’ora da Milanello: Sergio Conceiçao può finalmente sorridere in vista delle ultime settimane della stagione.

Il Milan si avvicina alla trasferta di lunedì sera contro il Genoa, e anche nella mattinata di sabato la squadra si è ritrovata a Milanello per continuare la preparazione.

I rossoneri si preparano alle ultime sfide del campionato, pur mettendo nel mirino la finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma mercoledì 14 aprile allo Stadio Olimpico di Roma. Nel frattempo arrivano notizie confortanti da Milanello per Sergio Conceiçao.

Ultim’ora Milan, buone notizie da Milanello: Conceiçao sorride

Arrivano segnali positivi soprattutto da Luka Jovic, che ha ripreso a lavorare insieme al gruppo. L’attaccante serbo ha finalmente messo alle spalle i problemi alla schiena e ora sarà a disposizione per la sfida contro i rossoblù. Starà a Sérgio Conceição decidere se utilizzarlo dal primo minuto o tenerlo pronto per entrare a partita in corso.

Buone notizie anche sul fronte Emerson Royal: pure lui è tornato in gruppo. Se tutto resterà invariato, il Milan potrà contare su tutta la rosa al completo per la prima volta in stagione.