Ultim’ora Milan, scelto l’allenatore: già pronto un biennale

Scelto l’allenatore, già pronto il contratto: il Milan ha il suo nuovo tecnico.

La stagione del Milan si è chiusa ufficialmente mercoledì sera all’Olimpico, con la delusione della finale di Coppa Italia persa contro il Bologna. Ora per il club rossonero è tempo di silenzio e riflessione. Serve ripartire con serietà, perché la prossima annata dovrà portare risposte concrete, in un contesto che si annuncia tutt’altro che semplice.

L’assenza dalle coppe europee appare sempre più probabile e l’ambiente, dopo mesi difficili, ha perso fiducia nella dirigenza. Per questo si profila un’estate di cambiamenti profondi: nuovo allenatore in arrivo e una figura dirigenziale, probabilmente un direttore sportivo, da inserire per impostare il lavoro futuro.

Nuovo allenatore: c’è già la scelta

Il tema più caldo, in queste ore, resta però quello dell’allenatore. Sergio Conceição non sembra destinato a restare e già si guarda altrove. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non c’è ancora un identikit definitivo, anche perché manca chi avrà l’ultima parola sul piano tecnico, cioè il futuro DS.

C’è però un elemento che emerge con chiarezza: il prossimo allenatore del Milan sarà italiano. Dopo l’esperienza poco felice con due tecnici portoghesi consecutivi, in società si vuole evitare di ripetere gli stessi errori. Il nome in cima alla lista, sempre secondo CorSport, è quello di Maurizio Sarri.

Contattato già lo scorso dicembre, l’ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio aveva declinato l’offerta rossonera per via di un contratto ritenuto troppo breve. Ma oggi la situazione è cambiata: il Milan sarebbe pronto a offrirgli un accordo biennale, come anticipato nel titolo del quotidiano romano: “Rivoluzione Milan, ecco il biennale per Sarri”.