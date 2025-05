Ultim’ora Milan, Tare ha deciso: torna in rossonero

Saelemaekers torna al Milan: trattativa con la Roma sfumata

Alexis Saelemaekers rientrerà al Milan dopo il prestito alla Roma. Milan e Roma non hanno trovato un accordo per il trasferimento definitivo dell’esterno belga.

La Roma, soddisfatta delle prestazioni del giocatore nella stagione appena conclusa, aveva manifestato l’intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. Tuttavia, le richieste economiche del Milan, che valutava il cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro, sono state considerate troppo elevate dalla dirigenza giallorossa. Tanti i colloqui tra le parti, ma non è stata trovata una soluzione condivisa.

Milan-Saelemaekers, tutto deciso: torna in rossonero

Saelemaekers, che ha collezionato 22 presenze e 7 gol con la maglia della Roma nella stagione 2024-2025, è sotto contratto con il Milan fino al 2027.

Il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha espresso apprezzamento per il giocatore, considerandolo una pedina utile per il progetto tecnico della prossima stagione. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore.

Nonostante l’epilogo della trattativa con la Roma, il futuro di Saelemaekers rimane incerto. Il giocatore ha attirato l’interesse di diversi club, specialmente all’estero, e il Milan potrebbe valutare eventuali offerte che si avvicinino alla richiesta di 20 milioni di euro, scrive Calciomercato.com.

Per la Roma, invece, si apre la necessità di trovare alternative per rinforzare le fasce, dopo la mancata conferma di un giocatore che aveva ben figurato sotto la guida di Claudio Ranieri.