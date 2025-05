Un nuovo gioiello per il Milan: Cardinale se lo gode

Le giovanili dei rossoneri continuano a sfornare talenti. Dopo i vari Zeroli e Camarda, un nuovo giovane sembra essere in rampa di lancio.

Il Milan ha di recente creato la propria squadra B, per far assaggiare il professionismo ai propri giovani talenti, andando oltre il livello del campionato Primavera. Al primo anno in Serie C la compagine Under 23 dei rossoneri ha fatto parecchia fatica e si trova a dover giocare i playout contro la Spal. Il progetto satellite del club milanese ha subito destato grande interesse tra gli addetti ai lavori. Sia per quanto mostrato in precedenza dalla Juventus Next Gen, sia per la presenza di un giocatore di cui si era già parlato molto, nonostante la giovane età, Francesco Camarda.

Milan, sulle orme di Camarda

Il giovane talento classe 2008 è il simbolo del lavoro svolto dalla società a livello giovanile e rappresenta uno dei migliori prospetti prodotti negli ultimi anni. Il ragazzo originario di Milano è finito subito sulla bocca di tutti, per via della sua precocità, e ha dimostrato in più occasioni il suo potenziale. Pur essendo ancora acerbo per il grado di difficoltà delle categorie superiori. Come successo in passato allo stesso Camarda, oggi non si fa che parlare di un altro talento piuttosto precoce in casa Milan, reduce da una doppietta contro l’Udinese U20.

Si tratta di Christian Comotto, figlio d’arte, che veste la maglia numero 34 della formazione giovanile rossonera. A differenza del più noto compagno di squadra, nonché coetaneo, di ruolo fa la mezz’ala, ma questo non gli impedisce di incidere e di andare a referto sul tabellino, come testimonia l’ultima partita disputata. In stagione conta 28 presenze condite con quattro gol e due assist. Un discreto bottino considerati i 17 anni del ragazzo, che avrà modo di crescere ulteriormente nel tempo.

Comotto è solo l’ultimo di una lunga serie di talenti prodotti dai rossoneri negli ultimi anni. E Cardinale si frega le mani.