Verso Roma-Milan, doppio allarme infortunio: ecco cosa filtra

I rossoneri devono smaltire la delusione della Coppa Italia, la zona Champions è difficile ma ancora non impossibile.

Il Diavolo dovrà tentare la sorte per queste due giornate, solo con due vittorie potrebbe sperare nel miracolo chiamato Champions League. Non dipende solo dalla squadra di Sergio Conceicao ma battere la Roma vorrebbe dire eliminare già una forte contendente.

La Lazio, invece, affronterà l’Inter mentre il Bologna la Fiorentina. Questa giornata di Serie A potrebbe portare a svariati nuovi verdetti in ogni posizione ed è per questo che, dopo numerosi anni, si torna a giocare una giornata tutto in uno slot. Solo Genoa-Atalanta giocheranno questa sera, con le due squadre che non hanno nulla da conquistare.

Milan e Roma in emergenza, Theo e Dovbyk a rischio per il big match

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan Sergio Conceicao dovrà risolvere un dubbio di formazione in vista della sfida contro la Roma a causa dell’infortunio di Theo Hernandez.

Se Hernandez non dovesse essere pronto, è probabile che Alex Jimenez venga impiegato sulla fascia sinistra, con Walker o Yunus Musah sulla fascia destra. Prossime ore decisive.

Non sarà solo il Milan ad avere la formazione rimaneggiata visto che secondo quantdo riporta Sky Sport, Artem Dovbyk sarebbe a rischio per la gara contro il club in Via Aldo Rossi. L’attaccante giallorosso ha rimediato un problema muscolare nell’allenamento mattutino ed è a forte rischio per il match di domani sera: Ranieri dovrà fare i conti dunque con l’eventuale problema nel reparto offensivo.