Il difensore manda una chiaro messaggio al Milan: il rossonero ha preso una decisione netta sul suo futuro.

Il Milan dovrà mettere le cose in chiaro su molte questioni al termine della stagione. Una di queste riguarda i giocatori che rientreranno dalle rispettive esperienza maturate in prestito. Dunque, ci sarà da prenderà una decisione ben definita anche sul futuro di Marco Pellegrino. Il centrale rossonero è attualmente in prestito all’Huracan, club che milita nella massima divisione argentina. Il classe 2002 sta disputando una buona stagione e ora si è detto pronto per tornare al Milan. L’argentino vuole rientrare alla base per prendersi un posto in prima linea con la maglia rossonera.

Pellegrino è pronto: messaggio chiaro al Milan

Marco Pellegrino, dopo le esperienze in prestito maturate con le divise di Salernitana e Indipendiente, ha aggiunto al suo curriculum anche l’avventura con i colori dell’Huracan. Il centrale ha ritrovato in patria fiducia e consapevolezza nelle proprie capacità. Sin qui, ha totalizzato 20 presenze e un gol. In Argentina, Pellegrini pare esser rinato, lui stesso lo ha affermato durante un’intervista concessa ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com.

Nel corso della chiacchierata, Marco Pellegrino ha parlato anche del suo esordio agrodolce in maglia rossonera: “Al 19′ si fa male Kalulu. Pioli si gira e mi chiama: ‘Marco, entri tu. Tolgo la pettorina e vado in campo, sono al settimo cielo. Ma dopo un’ora sento dolore alla caviglia e mi fermo: non ho neanche finito la partita”.

Pellegrino ha ammesso: “Mi sento una persona diversa rispetto a due anni fa, quando sono arrivato al Milan. Allora avevo giocato solo una manciata di partite con i grandi, al Platense. Adesso ho esperienza: sono titolare e gioco in competizioni internazionali. In questo diciotto mesi di prestiti sono maturato molto. Quando sono arrivato al Milan ho preso due mesi di lezioni per ambientarmi meglio. Poi sono partito in prestito a gennaio per prepararmi a tornare più forte. E ora sì, mi sento pronto. Fisicamente e mentalmente”.

La chiamata del Milan e il messaggio ai tifosi

Il difensore si è poi soffermato sulla chiamata del Milan, avvenuta nell’agosto del 2023: “Mi stavo allenando con il Platense. Viene da me uno scout del club e mi spiega: ‘Marco, il Milan ti sta monitorando e potrebbero mandarci un’offerta a breve. Il… Milan? Wow. Chiamo subito il mio agente e lui si mette in contatto con i rossoneri. Inizia la trattativa: la dirigenza era decisa a prendermi e così il mio agente vola in Italia con il presidente del Platense. In pochi giorni chiudono l’accordo e in meno di una settimana ero anche io a Milano. Quando chiama un club così puoi solo accettare. Ho subito chiamato la mia famiglia: erano in America per uno scalo aereo, hanno cambiato i biglietti e sono volati a Milano per stare con me nei giorni della firma”.

Marco Pellegrino è pronto per fare ritorno al Milan e prendersi un posto di rilievo nel club. Il difensore argentino ha mandato un chiaro messaggio a società e tifosi: “I tre prestiti sono serviti proprio a questo. In estate vorrei rientrare al Milan per restare, anche se so che non sarà semplice. Con il club ho un ottimo rapporto e spero possano vincere la Coppa Italia. E ai tifosi dico di avere fiducia in me: voglio prendermi il Milan”.