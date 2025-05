Xabi Alonso lo regala al Milan: che colpo dal Real Madrid

Il Real Madrid cambia volto con il nuovo allenatore, cessioni super in vista: il Milan può approfittarne per un ottimo affare

Iniziano le grandi manovre di calciomercato, qualche club si sta decisamente portando in vantaggio rispetto agli altri. E’ il caso del Real Madrid che ha già avviato il nuovo ciclo, ufficializzando l’arrivo di Huijsen in difesa. Per quello del nuovo allenatore, manca soltanto la formalizzazione, ma tutto porta a credere che sarà Xabi Alonso a raccogliere l’eredità di Ancelotti.

Con lo spagnolo alla guida, si apre una nuova era per il Real, sempre ambizioso ai massimi livelli ma alla ricerca di un calcio più moderno e con tanti volti nuovi che potrebbero arrivare a Valdebebas. Il che porterà anche a uno svecchiamento della rosa e ad addii eccellenti. Cosa che viene seguita con un certo interesse da svariati club, tra cui il Milan.

I rossoneri avranno a propria volta bisogno di rinnovarsi e rinforzarsi e per cogliere occasioni importanti guardano agli esuberi dei top club. Sfruttando oltretutto i buoni rapporti con la dirigenza del Real, potrebbero mettere a segno più di un affare intrigante. Attenzione ad esempio a uno dei protagonisti del recente passato in maglia Merengues, che potrebbe dire addio.

Milan, occasione Mendy: è fuori dai piani del nuovo Real

C’è già una ‘lista’, nella mente di Xabi Alonso, di giocatori che lui non reputa funzionali al suo credo calcistico. Uno di questi pare sia Ferland Mendy.

L’esterno francese, prima di finire vittima di qualche infortunio di troppo, recentemente, era già finito ai margini delle rotazioni con Ancelotti. Ora, con l’arrivo del nuovo allenatore, lo spazio per lui sembra non esserci più in maniera definitiva. Lo scrive in Spagna ‘Fichajes.net’. Il Milan potrebbe provare ad approfittarne, anche perché il prezzo d’uscita, intorno ai 20 milioni di euro, non sarebbe insormontabile.

Milan, Mendy vice super per Theo Hernandez: o sostituto eccellente?

Sarebbe davvero una ghiotta opportunità, che potrebbe avere due chiavi di lettura. Affiancare Mendy a Theo Hernandez renderebbe la fascia mancina del Diavolo esplosiva. Ma occhio anche all’altra casistica.

Per quanto riguarda Theo, si sono riaperti spiragli per la permanenza, ma l’ultima parola non è ancora stata scritta. Il futuro di colui che dal Real arrivò nell’estate 2019 deve ancora essere definito e sarà di certo uno dei temi più caldi e determinanti del mercato rossonero a tutti i livelli.