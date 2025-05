Yamal chiama Leao: la bomba dalla Spagna che preoccupa il Milan

Il Barcellona sogna Leao: Yamal approva, ma il Milan non molla.

Il Barcellona continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale catalano elnacional.cat, tra i profili che più stuzzicano la dirigenza blaugrana c’è quello di Rafael Leao.

L’attaccante del Milan, protagonista con i rossoneri negli ultimi anni, è visto come un innesto ideale per arricchire l’organico a disposizione del futuro allenatore.

Bomba dalla Spagna: il Barcellona fa sul serio per Leao

A dare ulteriore forza all’interesse ci sarebbe anche il gradimento espresso da Lamine Yamal. Il baby talento del Barça, ormai figura influente nello spogliatoio, avrebbe accolto con entusiasmo l’idea di giocare al fianco del portoghese. La combinazione tra la velocità e la forza fisica di Leao e la visione di gioco del classe 2007, secondo le fonti citate da El Nacional, potrebbe diventare una delle più temibili in Europa.

Il vero ostacolo resta però la parte economica. Il Milan non intende fare sconti e si appella alla clausola rescissoria del giocatore, fissata a 175 milioni di euro. Una cifra inaccessibile per le attuali possibilità del Barcellona, che starebbe studiando formule alternative: dal prestito con obbligo di riscatto all’inserimento di contropartite tecniche per ridurre l’esborso immediato.

Il presidente Joan Laporta e il direttore sportivo Deco sono al lavoro per valutare ogni opzione. Da parte del giocatore, trapela una certa apertura a prendere in considerazione l’ipotesi catalana, qualora si concretizzasse un interesse ufficiale. La strada è lunga, ma l’idea ha preso forma.