Accordo totale, saluta il Milan: cessione ad un passo

Altra cessione in vista per i rossoneri: l’accordo sembra ormai ad un passo.

Yunus Musah è pronto a salutare il Milan e a vestire la maglia del Napoli. La trattativa, portata avanti in modo rapido ed efficace, è ormai in dirittura d’arrivo.

A riportarlo è Fabrizio Romano, che ha confermato l’accordo totale tra il centrocampista americano e il club partenopeo: intesa raggiunta sia sulle condizioni personali che tra le due società.

Musah-Napoli, ci siamo: c’è l’annuncio

Musah, arrivato a Milano nell’estate del 2023 dal Valencia, chiude la sua avventura rossonera dopo due stagioni in chiaroscuro, in cui non è mai riuscito a imporsi pienamente. Zero gol all’attivo, ma una buona dose di dinamismo e applicazione che il Napoli ha deciso di valorizzare nel nuovo progetto targato Antonio Conte.

Il classe 2002 è atteso nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma ufficiale del contratto. Con questo innesto, il Napoli aggiunge gamba e intensità alla sua mediana, puntando su un profilo giovane, ma già con esperienza internazionale. Un segnale chiaro della volontà del club di rinnovarsi con criterio, puntando su giocatori pronti ma ancora in piena crescita.