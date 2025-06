Addio Leao, decisivo Allegri: l’ha fatto sapere al Milan

C’è lo zampino di Max Allegri sul futuro di Rafael Leao. Il tecnico livornese ha avvertito il Milan in merito alla possibile cessione dell’asso portoghese.

Nessuno è incedibile. Questo è il diktat in casa Milan per quanto riguarda l’organico rossonero. Il Diavolo sta dando vita ad una rivoluzione dell’organico e in questa rivoluzione nessuno può sentirsi al sicuro. La lista dei partenti è molto lunga e gli uomini copertina non sono di certo esclusi.

L’addio ormai certo di Reijnders e quelli sempre più probabili di Maignan e Theo Hernandez lo confermano pienamente. Nelle ultime ore, però, ad essere in bilico è anche Rafa Leao. Sul portoghese è infatti piombato il Bayern Monaco.

Leao al Bayern Monaco, Allegri dice no: il nuovo allenatore punta su di lui

Come riportato da Tuttosport, di recente il Bayern Monaco avrebbe presentato una prima offerta da 60 milioni di euro più una contropartita per Leao. La proposta sarebbe però stata rispedita al mittente con il portoghese che lascerebbe il Milan solo in caso di offerta irrinunciabile.

Inoltre, ad avere un ruolo fondamentale potrebbe essere Max Allegri. Il tecnico livornese si è infatti opposto all’addio di Leao, vedendo il numero 10 rossonero centrale nel suo progetto.

Salvo clamorose offerte dunque Leao dovrebbe restare al Milan anche per la prossima stagione. Non c’è nessuna intenzione da parte di Allegri di rinunciare all’ex Sporting, anzi. Se c’è un giocatore da cui il Milan ripartirà, quel giocatore sarà proprio Leao.