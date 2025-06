“Al Milan lo vedo bene”: l’ex rossonero sicuro, arriva il consiglio di mercato

Cafu vota Gattuso come nuovo CT: “Non c’è nome migliore per l’Italia”

Nel corso della Milano Football Week, Marcos Cafu, leggenda della Seleção e indimenticato terzino di Milan e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra i vari temi affrontati, anche l’ipotesi sempre più concreta di vedere Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana.

“Ce lo vedo benissimo, anzi, non vedo un nome migliore del suo”, ha detto Cafu senza esitazioni. “Spero davvero che possa portare l’Italia dove merita, ovvero al Mondiale, e giocando anche un bel calcio. La grinta? È la sua firma. Gattuso mette sempre voglia, energia, personalità. E sono proprio queste le qualità che servono in questo momento alla Nazionale. In bocca al lupo, mister”.

Mercato Milan: “Dodo ha fatto una grande stagione, Wesley è molto interessante”

Sempre restando in tema Milan, Cafu ha commentato i movimenti di mercato che ruotano attorno al club rossonero, in particolare nel reparto difensivo. “Tutti i grandi acquisti vanno bene, ma bisogna capire se sono quelli giusti per Allegri, se servono a renderlo competitivo davvero”.

Sulla possibilità di vedere Dodo con la maglia del Milan, Cafu non ha dubbi: “Lo vedo bene, il Dodo che abbiamo ammirato alla Fiorentina è bravissimo. Ha giocato una stagione importante, con grande personalità”.

Infine, un commento anche su Wesley, terzino destro del Flamengo che il Milan sta monitorando da vicino. “È un altro giocatore molto forte. Vedremo cosa succede. Sta giocando davvero bene e sarà interessante osservare come si comporterà al Mondiale per Club”.