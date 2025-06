“Allegri lo sento spesso”: Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi

L’ex calciatore allenato da Allegri è uscito allo scoperto, dicendo che sente spesso il tecnico rossonero: annuncio che fa sperare i tifosi?

Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico del Milan: il tecnico livornese, che nel suo passato ha già allenato il Milan prima della doppia esperienza sulla panchina della Juventus, ha firmato un contratto biennale con l’opzione di un ulteriore anno. Una mossa strategica quella del club rossonero, che ha anticipato la concorrenza di squadre come Napoli e Inter. I partenopei hanno comunque confermato Antonio Conte, mentre l’Inter deciderà nelle prossime ore il futuro di Simone Inzaghi. Il Milan, dunque, si è accaparrato uno dei migliori tecnici italiani in circolazione, rendendo i tifosi più felici rispetto alla scorsa estate, quando invece di Conte a Milano arrivò Fonseca, con un progetto che poi si è rivelato essere inesistente.

Milan, Allegri chiama l’ex Juventus: lui lo sente spesso

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan fa sì che nelle prossime settimane in casa rossonera ci possa essere una mini-rivoluzione, con alcuni giocatori che sicuramente lasceranno la sponda rossonera di Milano. Di conseguenza, ci saranno anche nuovi innesti, innesti che il nuovo tecnico deciderà insieme al nuovo direttore sportivo, Igli Tare.

La sessione estiva di mercato deve ancora aprire ufficialmente, ma sul taccuino della dirigenza rossonera ci saranno sicuramente alcuni nomi preferiti di altri; intanto, un calciatore che conosce benissimo Allegri ha lanciato un piccolo annuncio, che può far sperare i tifosi del Milan: si tratta di Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus.

In un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese ha ammesso di sentire spesso Allegri, non sbilanciandosi troppo però in chiave mercato. Queste le sue parole:

Scegliere Marsiglia senza la Champions non era scontato. Adesso che ci siamo qualificati, sarebbe importante poterla giocare in quello stadio e in quell’ambiente. Con Allegri in realtà ci parlo spesso. Giovanni Rossi, il consigliere di De Zerbi, lavora anche con lui e quando lo chiama mi dice: ‘vieni che ti passo tuo papà’. Con Allegri posso parlare di tutto e non solo di calcio. Lo apprezzo molto come persona. Ha una mentalità vincente. Ed è chiaro, se mi chiama io sarò sempre disponibile a parlarci.

Rabiot dunque non si è sbilanciato molto circa un suo possibile arrivo al Milan, ma ha fatto intendere che con Allegri ci va molto d’accordo. Certo, il Milan l’anno prossimo non giocherà la Champions, mentre il Marsiglia sì: forse è proprio questo l’ostacolo da superare.