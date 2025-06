Altro colpaccio a centrocampo, trio stellare con Modric e Rabiot: Reijnders è già dimenticato

Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, Tare ha intenzione di rifarsi con un tris di acquisti stellari

Cambia tutto al Milan. Dopo una stagione disastrosa conclusa con un deludente nono posto in classifica e una forte contestazione da parte dei tifosi, la dirigenza rossonera ha deciso di voltare pagina. La gestione dell’area sportiva è stata affidata a Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, chiamato a ricostruire una squadra competitiva. Non ha perso tempo Tare: in meno di 48 ore ha riportato a Milano Massimiliano Allegri, allenatore che conosce bene l’ambiente e che ha già vinto uno Scudetto con il Diavolo. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dalla tifoseria, che vede in lui una figura solida da cui ripartire.

Ma il cambio in panchina non sarà sufficiente. Servirà una profonda rivoluzione anche nella rosa. Il futuro di Mike Maignan è in bilico, così come quello di Theo Hernandez, sempre più nel mirino dei club arabi. La stagione appena passata ha risucchiato nel baratro un po’ tutti i calciatori del Milan eccezion fatta per Reijnders, volato infatti in Inghilterra da Pep Guardiola. Per sostituire l’olandese, Tare ha proposto ad Allegri un tris di stelle per il centrocampo.

Mercato Milan, pronta l’offerta per Xhaka

Il Milan è pronto a rivoluzionare il centrocampo. Con Tijjani Reijnders sempre più vicino al Manchester City, i rossoneri si muovono per non farsi trovare impreparati. Il primo colpo è ormai definito: Luka Modric ha dato il suo sì al trasferimento a Milano, portando con sé esperienza e classe. Tuttavia, a 39 anni, il croato non può essere l’unica soluzione per la mediana.

Per questo motivo, la dirigenza milanista sta valutando altri profili. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra i nomi sul taccuino spicca quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, protagonista nella splendida stagione del Bayer Leverkusen, piace per la sua grinta e affidabilità. Il club tedesco lo valuta circa 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile.

Mercato Milan, si valutano altri profili per la mediana

A prescindere dall’arrivo o meno di Xhaka, il Milan ha bisogno di rinforzare la sua mediana, sia numericamente che qualitativamente. Oltre a Luka Modric, il cui acquisto è in fase di chiusura, Tare sta puntando forte su Adrien Rabiot che ha aperto ad una chiacchierata con Allegri.

Oltre al francese ex Juventus, sul taccuino del direttore ex Lazio ci sono Matteo Guendouzi e Samuele Ricci, da tempo seguito dal Milan. Sullo sfondo restano alternative come Nicolussi Caviglia, Onyedika e Rovella.