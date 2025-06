Assalto allo United, lo vuole Allegri: battute Juventus e Inter

Il Milan lancia subito la sfida a Juventus e Inter, Allegri ha le idee chiare per il prossimo campionato: assalto immediato al talento dello United

Se serviva un segnale forte sull’intenzione del Milan di fare tremendamente sul serio per la prossima stagione e ritornare ai livelli che alla piazza competerebbero, questo è arrivato con il ritorno di Massimiliano Allegri. Brava la dirigenza del Diavolo a fiondarsi subito sul livornese, non appena capito che il Napoli avrebbe avuto successo nella missione di trattenere Antonio Conte. La mossa rossonera, oltretutto, è servita anche per un altro motivo: ossia togliere all’Inter un candidato forte per il dopo Simone Inzaghi, eventualità sempre più concreta.

E dunque, sarà Allegri bis, dopo più di un decennio. Molte, moltissime cose nel frattempo sono cambiate. Ma dal tecnico toscano ci si può aspettare che porti la sua competenza, la sua capacità di gestire qualsiasi spogliatoio e le pressioni di una piazza molto ambiziosa. Forse non vedremo da subito un Diavolo capace di lottare per lo scudetto, ma di certo, con l’aiuto di un mercato all’altezza, Max è convinto almeno di poter portare la squadra tra le prime quattro. E per questo, chiede alla società uno sforzo importante, con i ritocchi giusti, senza per forza stravolgere tutto. Gli ultimi sviluppi potrebbero indicare una mossa importante dallo United, che potrebbe subito dare una accelerata al mercato rossonero.

Allegri vuole un Milan show in attacco: offensiva per Garnacho, contatti in corso

Rivoluzione in corso ai ‘Red Devils’, foglio di via per diversi giocatori, tra questi Alejandro Garnacho. Per il quale, all’improvviso, le quotazioni del Milan schizzano.

L’argentino era stato seguito dal Napoli, viene monitorato da Juventus e Inter. Ma il Milan si è già mosso con i suoi agenti, come riportato da ‘Caughtoffside’, in Inghilterra. Il che potrebbe agevolare un trasferimento rapido, nel momento in cui i rossoneri incassassero prontamente i proventi della cessione di Reijnders.

Milan, se Leao e Pulisic restano Allegri sogna in grande

Un innesto del genere renderebbe l’attacco milanista potenzialmente esplosivo. Anche perché tutto pare suggerire che Leao e Pulisic resteranno in rossonero.

Allegri è stato chiaro, il portoghese non si muove. E anche lo statunitense, convinto dal suo arrivo in panchina, potrebbe presto rinnovare il contratto. Si tratterebbe di una base forte dalla quale partire per coltivare ambizioni di alto livello in campionato. Il Milan si è lasciato alle spalle una annata davvero dura, ma vuole il riscatto e Allegri è forse l’uomo giusto.