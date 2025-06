Blitz Milan in Inghilterra: lo scambio beffa il Napoli

Lotta scudetto già in corso sul mercato, il Milan cambia idea e con uno scambio spiazza i campioni d’Italia: affare oltre Manica

Calciomercato significa innanzitutto provare a tradurre, fuori dal campo, già i crismi di quanto si vedrà sul terreno di gioco all’inizio della stagione. Vale a dire, che la lotta per le prime posizioni inizia già adesso e naturalmente gli incroci e gli intrecci con le rivali possono avere una valenza assai significativa. Lo sa molto bene il Milan, che punta in alto ma sa di dover avere a che fare con una concorrenza agguerrita.

Davanti a tutti, per il momento, svetta il Napoli campione d’Italia, che ha approcciato il mercato nel modo giusto e sembra potersi riproporre come la squadra la battere. Il compito dei rossoneri e delle altre sarà quello di predisporre una compagine competitiva per rilanciare la sfida agli azzurri scudettati. Magari cercando fin d’ora di mettere i bastoni tra le ruote alla capolista designata.

Ecco perché bisogna tenere d’occhio quanto avviene giorno dopo giorno, ora dopo ora, nella campagna dei trasferimenti. Un’operazione tra Milan e Napoli può saltare e i rossoneri possono sia beneficiarne, che piazzare uno sgarbo ai rivali.

Milan, Musah nel mirino del West Ham: ritorno di fiamma per Soucek

Si era parlato molto, nei giorni scorsi, del possibile passaggio di Musah al Napoli. Operazione che però ha subito dei rallentamenti improvvisi e adesso i rossoneri intendono organizzarsi diversamente.

Stando a quanto riferito da ‘Team Talk’, sullo statunitense c’è l’interesse del West Ham. Ipotesi che può interessare al giocatore e al club, anche perché il Milan potrebbe, a questo punto, non puntare necessariamente a una cessione remunerativa, ma ad utilizzare Musah come pedina di scambio per Soucek, centrocampista col vizio del gol e con la fisicità giusta per la squadra di Allegri.

Milan, il centrocampo è un rebus: tutti i nomi sul tavolo per Tare

Il ceco potrebbe essere una soluzione alternativa ai tanti nomi che il Milan sta seguendo per il centrocampo. Ci saranno altri arrivi oltre Modric, ma per il momento la situazione è piuttosto ingarbugliata.

Sul tavolo ci sono giocatori tutti molto interessanti, per caratteristiche e per valore assoluto. Ma al momento il Milan fatica a trovare una quadra con le squadre proprietarie. Per i vari Javi Guerra, Ricci, Jashari, Xhaka, i club chiedono molto più di quanto i rossoneri siano disposti a sborsare. Tare è al lavoro per limare le differenze, ma sa che il tempo a sua disposizione non è infinito e che a un certo punto si dovrà scegliere.