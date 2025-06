Bomba Milan, offerta da urlo per Leao: pronti oltre 80 milioni

Notizia bomba di mercato che riguarda il Milan: al club rossonero è arrivata un’offerta da oltre 80 milioni per Leao.

La nuova stagione del Milan inizierà il prossimo 7 luglio, sotto la guida del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri: il rientro a Milanello, infatti, è previsto per quei giorni, prima del ritiro nella tournée orientale, dove sono in programma tre amichevoli. La stagione dei rossoneri inizierà prima rispetto allo scorso anno, complice l’ottavo posto in classifica della stagione appena terminata: la squadra rossonera, infatti, prima di scendere in campo per la prima giornata di Serie A, dovrà affrontare nei 32° di Coppa Italia il Bari.

Mercato Milan, maxi offerta dall’Arabia per Leao

L’arrivo di Allegri sulla panchina rossonera porterà sicuramente qualche cambiamento all’interno della rosa, con alcuni giocatori che lasceranno sicuramente Milano. Tra i nomi più discussi in queste ultime ore c’è quello di Rafael Leao, arrivato al Milan nell’estate del 2019. L’esterno d’attacco portoghese ha un contratto con il Milan fino al 2028 e una clausola all’interno del contratto da 175 milioni di euro, pagabili in tre quote.

Qualora dovesse arrivare però un’offerta gradita al Milan, il club rossonero può valutare la sua cessione: nelle ultime ore si è fatto avanti un club arabo, l’Al-Nassr, pronto ad offrire più di 80 milioni alla dirigenza di Via Aldo Rossi.

A riportarlo è il giornalista Ben Jacobs sul proprio profilo X, che conferma l’interesse concreto del club arabo verso l’esterno portoghese. Non è ben chiaro se l’Arabia è una destinazione gradita da Leao, che in questo modo si allontanerebbe dai palcoscenici europei.