Boom Milan, il Napoli fa sul serio: primi contatti avviati

Il Napoli ha messo nel mirino un giocatore rossonero e ora fa sul serio: confermati i primi contatti con l’entourage.

In casa rossonera è tempo di riflessioni sul futuro della rosa, rosa che subirà non pochi cambiamenti dopo l’arrivo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. L’ex Juventus, che prima della doppia avventura in bianconero era già stato sulla panchina del Milan, torna in rossonero con un pò di pressione, dopo un’annata al di sotto delle aspettative del club rossonero. I tifosi sono già entusiasti della scelta della società, contenti di aver portato Allegri a Milano e un direttore sportivo come Igli Tare che già conosce l’ambiente italiano e della Serie A. Le basi sono state poste, ora tocca ai due nuovi arrivati risollevare il Milan e conquistare almeno una posizione in Europa nel prossimo campionato.

Mercato Milan, attenzione al Napoli: interesse concreto per Leao

La finestra estiva di calciomercato deve ancora aprire ufficialmente, ma i club stanno già avviando i primi contatti per gli obiettivi scritti sul proprio taccuino. L’obiettivo è rinforzare la rosa in linea con le richieste dei proprio allenatori, sapendo che qualche trattativa non sarà del tutto semplice da portare avanti. In casa rossonera, è ormai chiaro che non tutti i giocatori sono incedibili e tra questi c’è anche Rafael Leao.

L’attaccante portoghese ha un contratto con il Milan fino a giugno 2028 ma la dirigenza di Via Aldo Rossi, dopo gli arrivi di Tare e Allegri, ha fatto capire che nessuno sarà trattenuto controvoglia. Anche uno come Leao, risorsa importante per il Milan, che in queste ultime due stagioni non ha brillato particolarmente. E il Napoli è alla finestra, sta osservando da lontano la situazione legata alla situazione di Leao al Milan.

Milan, il Napoli fa sul serio: contatti avviati

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il Napoli sta monitorando con attenzione la situazione legata a Rafael Leao, attaccante portoghese in forza al Milan. Il suo futuro con la maglia rossonera non è poi così certo e il club partenopeo è alla porta, pronto per l’assalto. Il direttore sportivo Manna pare abbia già avuto un confronto con l’entourage del tecnico, per portare avanti i discorsi. Da capire quanto il Napoli è disposto a tirar fuori, con Leao che è seguito anche da altre big europee, sicuramente più forti sul mercato.