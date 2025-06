Calciomercato: il difensore arriva dal Barcellona grazie a Leao

Il nuovo difensore per Allegri, al Milan, arriva grazie a Rafael Leao. Il fuoriclasse portoghese, fanno sapere dall’estero, permetterebbe l’operazione col Barcellona.

Un affare che, da Mundo Deportivo, reputano vantaggioso per entrambi. Da una parte la possibilità di incassare una cifra importante anche se non “tonda” come chiede il Milan per l’addio di Leao, ma dall’altra quella di portarsi a casa uno dei migliori centrali al mondo.

Al Barcellona risulta comunque un leader della difesa, nonostante gli alti e i bassi recenti, anche a causa di un infortunio e una fascia di capitano che indossa tra i principali “senatori” del club blaugrana. Un’operazione che per il Milan si farebbe con lo scambio, più il conguaglio economico, per il cartellino di Leao.

Milan, scambio col Barcellona grazie a Leao

Lo stesso difensore centrale, che poteva rappresentare un’occasione di calciomercato importante anche per la Juventus e per il Napoli, nello scorso gennaio, potrebbe finire oggi al Milan.

Come fanno sapere dalla stessa fonte spagnola, a favorire l’affare con il difensore uruguaiano al Milan, sarebbe l’operazione che sta portando Leao al Barcellona.

Il club catalano, che non riesce a prendere Nico Williams, starebbe puntando forte su Leao. E per convincere il Milan, nell’ammorbidire le richieste economiche da 70-80 milioni di euro, avrebbe nel suo intento la volontà di dare in cambio il cartellino di Araujo, per portarsi a casa Rafael Leao. Ai rossoneri potrebbe convenire di fronte alle importanti richieste economiche che chiede in origine.

Le cifre e i dettagli dell’affare del Milan col Barcellona

Con il bisogno di prendere un difensore di esperienza e di qualità, da affiancare magari a Pavlovic per la difesa che sarà di Max Allegri – da capire cosa ne sarà di Tomori – ecco che la possibile operazione che vede Araujo al Milan, in cambio di Leao, prende quota.

La possibilità, infatti, sarebbe quella di incassare circa 50 milioni di euro e portarsi a casa Araujo, con Leao che verrebbe spedito in Catalogna, per volontà stesse del portoghese. Prima del Mondiale 2026 e con la voglia di competere in Champions League, Leao ha voglia di accasarsi altrove per giocare nella massima competizione Uefa, anche se lontano nella Milano che gli ha permesso di guadagnarsi un posto tra i migliori esterni al mondo. Un livello, nell’élite del calcio che vuole tornare a vivere e che può trovare lo stesso Leao, al Barcellona. Permettendo però, allo stesso tempo, un incasso importante al Milan. Oltre che un ottimo difensore come Araujo.