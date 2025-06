Calciomercato, il Napoli beffa il Milan: ha il sì del calciatore

Per il Milan salta un colpo: il Napoli beffa i rossoneri e si accaparra un giocatore importante per la prossima stagione.

È tempo di mercato nel mondo calcistico: la sessione estiva di calciomercato deve a tutti gli effetti ancora iniziare ufficialmente, ma i primi colpi si stanno già definendo, soprattutto quelli a parametro zero. Per quanto riguarda il Milan, il club rossonero ha effettuata un’importante cessione, vendendo Tijani Reijnders al Manchester City per 70 milioni di euro. Non sarà l’unica cessione in casa rossonera, ma si guardano anche agli innesti, che finora sono stati pari a zero. E il Milan è stato anche beffato.

Mercato Milan, Lucca verso Napoli: ha detto sì

Sono ore piuttosto accese in Italia per quanto riguarda il mercato, soprattutto per la squadra vincitrice dello Scudetto, nonché il Napoli. Nelle giornata odierna il club partenopeo ha ufficializzato l’acquisto di De Bruyne: un acquisto che fa bene a tutto il calcio italiano. Il lavoro del Napoli però non si ferma qui, perchè nelle prossime ore ha intenzione di ufficializzare altri nomi nuovi, uno di questi quello di Lorenzo Lucca.

L’attaccante italiano classe 2000, in forza all’Udinese, è nel mirino di Napoli e Milan, ma il club partenopeo ha avuto la meglio su quello rossonero: come riferito da Gianluca Di Marzio, il Napoli si sta avvicinando piano piano a Lorenzo Lucca. Il calciatore ha dato il via libera a trattare, ritenendo Napoli la giusta piazza per proseguire la propria carriera. De Laurentiis e Manna dunque daranno priorità a Lucca: la prossima settimana sono previsti nuovi contatti per portare avanti la trattativa. In questo modo, il Milan ha perso le speranze per l’attaccante italiano e ora dovrà cercare altrove nuovi obiettivi per l’attacco.