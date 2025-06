Calciomercato, intreccio Milan-Torino: si chiudono due colpi

Il calciomercato è il protagonista attuale: un intreccio tra Milan, Torino ed Empoli può chiedere due colpi contemporaneamente.

Il Milan targato Massimiliano Allegri deve cominciare a prendere forma: il club rossonero deve ancora mettere a segno colpi in entrata, ma d’altronde il mercato deve ancora cominciare ufficialmente, ma ha già messo a segno un colpo in uscita, ovvero quello di Reijnders. Il centrocampista olandese, dopo due stagioni in rossonero, lascia Milano e si unisce al Manchester City, con le casse del Milan che sorridono, grazie ai 70 milioni della sua vendita. Un bel bottino che la dirigenza di Via Aldo Rossi, capitanata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, può investire sul mercato. Tanti i nomi nel taccuino della dirigenza rossonera, per provare a riportare il Milan in alto, sia a livello nazionale che europeo, dopo il flop della passata stagione.

Milan, intreccio con Torino ed Empoli: si può chiudere per Ricci

Con la partenza certa di Reijnders e la prossima partenza di Musah, il Milan si trova un bel gruzzoletto da investire sul mercato, soprattutto per il reparto del centrocampo, che perde due pedine: l’obiettivo principale rimane Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 in forza al Torino. Già dalla scorsa sessione estiva di mercato si parlava di un interesse dei rossoneri, che non hanno mai affondato seriamente il colpo, a causa anche delle pretese di Cairo.

Con le due cessioni a centrocampo, il Milan può tornare forte su Ricci e accontentare il Torino, versando nelle casse del club granata almeno 35 milioni di euro: un grosso investimento, che può essere sbloccata anche da un’altra trattativa. Al Torino, infatti, come riportato da Calciomercato.com, piace molto Fazzini, centrocampista dell’Empoli che quasi sicuramente giocherà in Serie A e non in Serie B: qualora il Torino dovesse chiudere per Fazzini, allora la partenza di Ricci può essere più facile.

Milan, non solo Ricci per il centrocampo

Samuele Ricci rimane uno degli obiettivi principali del mercato estivo del Milan, e questa sessione può essere la volta buona, dopo che già la scorsa estate e lo scorso inverno i tentativi sono stati vani. Il suo però non è l’unico nome, perchè sul taccuino c’è il nome di Jashiri, giovane centrocampista svizzero del Club Bruges. Nel frattempo, in casa rossonera si aspetta l’arrivo di Modric, dopo il Mondiale per Club, a parametro zero.