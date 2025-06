Calciomercato Milan, Allegri insiste: è lui l’obiettivo numero uno!

Mister Massimiliano Allegri starebbe spingendo con insistenza per avere il suo pupillo in maglia rossonera: il Milan va all’assalto.

Il mercato del Milan comincia ad entrare nel vivo. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, sta lavorando senza sosta per consegnare nelle mani di mister Massimiliano Allegri una rosa competitiva e attrezzata per ritornare ai vertici della Serie A. Proprio il tecnico ex Juventus starebbe sollecitando il ds albanese per avere in rossonero un suo pupillo.

Allegri non molla: l’ex Juve vuole il suo pupillo

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, mister Massimiliano Allegri starebbe spingendo per vedere in maglia rossonera uno dei suoi giocatori preferiti: Adrien Rabiot. La società rossonera si starebbe muovendo con dedizione e determinazione su questo fronte, desideroso di assecondare le richieste del nuovo allenatore. L’operazione è alla portata ed il Milan sembra non volersi fare sfuggire il possibile affare.

Adrien Rabiot è sotto contratto con il Marsiglia fino al 2026. Ma al particolarità è che il centrocampista francese ha una clausola rescissoria di appena 10 milioni, somma abbordabilissima. Allegri, che lo ha già avuto alla Juventus, starebbe insistendo molto per averlo al Milan. Tare vorrebbe sfruttare proprio gli ottimi rapporti tra il tecnico ed il giocatore per venire a capo dell’operazione.

Resta, però, da capire se Rabiot sia disposto a rinunciare alla Champions League con il Marsiglia pur di ricongiungersi ad Allegri sotto il vessillo del Milan. Nella scorsa stagione, il centrocampista classe 1995 ha totalizzato 10 gol e 6 assist in 31 presenze.