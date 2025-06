Calciomercato Milan, Allegri lo prende dalla Juventus: il gesto del bianconero è chiarissimo

Asse bollente tra Milan e Juventus con Max Allegri pronto a portare un suo fedelissimo in rossonero. L’ultimo gesto del bianconero non lascia dubbi.

Con Massimiliano Allegri in panchina il Milan sogna in grande. Dopo un’annata ai limiti del disastroso, il Diavolo vuole subito tornare a far la voce grossa in Serie A. E quale allenatore migliore con cui farlo se non Allegri.

Il tecnico livornese sa cosa significa vincere e il suo arrivo sembra già aver portato una ventata d’aria fresca in società. Sulla lista di Allegri ci sono già diversi nomi e tra questi sembra esserci anche un suo fedelissimo dai tempi della Juventus.

Milan, per il dopo Maignan c’è anche Perin: il portiere ha chiesto la cessione alla Juventus

Tra i tanti partenti in casa Milan c’è anche Mike Maignan. Nonostante l’affare sfumato con il Chelsea, il francese resta con le valigie in mano. Il Milan si sta da tempo guardando intorno per un sostituto e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i candidati c’è anche Mattia Perin.

L’ex Genoa, in scadenza nel 2026, ha già chiesto la cessione alla Juventus in cerca di una nuova avventura. Il classe ’92 gode della stima di Allegri che vedrebbe di buon occhio un suo approdo in rossonero.

Su Perin ci sono anche gli interessi di Como e Bologna, ma è chiaro che in caso di addio di Maignan il Milan potrebbe sorpassare la concorrenza. Al momento c’è stato solo un semplice interessamento, ma di certo il nome di Perin è sulla lista del Milan per il dopo Maignan e chissà che Allegri non possa giocare un ruolo fondamentale.