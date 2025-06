Mister Massimiliano Allegri continua a fare pressioni ad Igli Tare: l’ex Juventus ha fatto una scelta chiara sull’acquisto del bomber.

Il Milan brama il riscatto dopo una stagione ricca di amarezze. Per ritornare ai vertici della Serie A, la società ha deciso di puntare su Igli Tare e Massimiliano Allegri. Nel frattempo, l’ex ds della Lazio vuole cominciare ad imporsi con il Milan sul mercato. Le intenzioni sono quelle di allestire una campagna acquisti di spessore, in linea con le idee di gioco del tecnico di Livorno. Proprio Allegri starebbe spingendo per portare in rossonero il bomber della Serie A.

Allegri vuole il bomber della Serie A: Tare pronto ad accontentarlo

Il Milan vuole rubare la scena in vista della prossima finestra di mercato estiva. Igli Tare ha tutte le intenzioni di garantire a mister Allegri una rosa di tutto rispetto, rinforzando ogni reparto con la massima cura. Una delle zone che il ds ha voglia di ritoccare maggiormente è l’attacco, che avrà diverse uscite. Abraham rientrerà a Roma, mentre Jovic è in scadenza e viaggia sempre più verso l’addio a parametro zero. Il giovane Camarda, invece, sembrerebbe essere destinato ad una cessione in prestito.

Dunque, il Milan si vede obbligato ad intervenire per sistemare la situazione numerica in attacco. La società rossonera cerca il giusto profilo che possa affiancare o sostituire Santiago Gimenez. Allegri avrebbe già individuato l’attaccante che può fare al caso del Milan. L’ex Juventus starebbe spingendo per portare ai piedi della Madonnina il serbo Dusan Vlahovic. Il centravanti classe 2000, in uscita dalla Juventus e con un ingaggio da 12 milioni annui, sarebbe la primissima scelta di Max Allegri per l’attacco.

Secondo quanto riferito da Daniele Longo, il Milan avrebbe avuto un contratto diretto con la Juventus nella giornata di giovedì. La società bianconera sembra essere più che aperta alla cessione, con l’affare che potrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni di euro. Il nodo da sbrogliare, però, resta l’ingaggio. Al calciatore serbo sarebbe stato proposto un contratto di cinque anni da 7 milioni. Da capire se l’attaccante sia disposto ad accettare uno stipendio al ribasso rispetto a quanto attualmente guadagna in bianconero.

Non solo Vlahovic, a metà della scorsa settimana, il Milan avrebbe avuto un contratto anche con gli agenti di Mateo Retegui. L’incontro sarebbe avvenuto presso la sede del club rossonero, a margine degli ultimi dettagli da definire per la cessione di Marco Pellegrino al Boca Juniors. Mateo Retegui piace sia a Tare che ad Allegri. La Dea pretende 50 milioni per dare il via libera alla cessione.

Il Milan pensa anche all’ex bomber della Serie A: avviati i primi contatti

Come soluzione per l’attacco, il Milan starebbe considerando anche l’acquisto di Ciro Immobile, tuttora in forza al Besiktas. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante ex Lazio sarebbe stato proposto alla società rossonera nella giornata di ieri. La compagine rossonera avrebbe già avuto un primo approccio con l’agente del calciatore, Marco Sommella. L’incontro sarebbe avvenuto nella sede del club di Milano.

Dunque, dopo appena un anno, Ciro Immobile potrebbe fare ritorno in Serie A. L’esperto bomber classe 1990 avrebbe scatenato un forte interesse in casa Milan. Tuttavia, i rossoneri non sembrano gli unici ad aver messo gli occhi sull’attaccante di Torre Annunziata. Immobile, in scadenza nel 2026, sarebbe finito anche nelle valutazioni di mercato della Fiorentina. Alla sua prima stagione con i colori bianconeri del Besiktas, la punta campana ha realizzato 19 gol e 4 assist in 41 presenze.