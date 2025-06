Calciomercato Milan, arriva il sì: colpaccio di Tare!

Igli Tare mette a segno un vero e proprio colpaccio: il direttore sportivo del Milan regala a mister Allegri una stella del calcio europeo.

Il Milan si prepara ad accogliere in rosa una delle stelle più luccicanti del calcio mondiale. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, ha mandato in porto un’operazione da capogiro. Il Diavolo si appresta ad annunciare l’approdo in Serie A di Luka Modric. Il club avrebbe definito gli ultimissimi dettagli, ottenendo un sì pieno da parte del centrocampista croato.

Modric ha detto sì al Milan: programmate le visite mediche

Luka Modric sarà un nuovo giocatore del Milan. Il sì dell’esperto centrocampista croato sarebbe arrivato in seguito al blitz di Igli Tare in Croazia, dove attualmente il calciatore 39enne si trova per gli impegni con la sua nazionale. Stando alle indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.com’, l’ex Tottenham dovrebbe mettere piede a Milano settimana prossima per poi effettuare i consueti test per ottenere l’idoneità sportiva.

Luka Modric dovrebbe svolgere le visite mediche di rito nella giornata di martedì, a seguire ci sarà la firma del calciatore sul contratto. Il fuoriclasse croato sarebbe pronto a legarsi al Milan con un contratto annuale con opzione per la seconda stagione a 4 milioni di euro. Nella sua ultima annata al Real Madrid, Modric ha raccolto 57 presenze, 4 gol e 9 assist.

Luka Modric sbarcherà a Milano non per vestire i panni del sostituito di Reijnders, ma per portare all’interno del gruppo maggiora qualità, carisma e sopratutto esperienza. Per far colmare il vuoto che presto creerà Reijnders, in procinto di passare al Manchester City, Tare andrà all’assalto di Samuele Ricci del Torino. Il Milan avrebbe scelto lui come erede del centrocampista olandese.