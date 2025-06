Calciomercato, Milan beffato: firmerà per un altro club di Serie A

Uno degli obiettivi di mercato del Milan è pronto a sbarcare in Serie A, ma non sulla sponda rossonera.

La nuova stagione del Milan comincerà ufficialmente il prossimo 7 luglio, sotto la guida di Massimiliano Allegri: il nuovo tecnico rossonero ha già fatto sapere le sue intenzioni, circa le regole da rispettare durante la fase iniziale del raduno, prima della tournée asiatica. Niente deroghe, nemmeno ai nazionali: parola principale concentrazione, verso l’obiettivo principale, ovvero quello di riprendersi almeno un posto in Champions League. I calciatori hanno gli ultimi giorni di vacanza prima dell’all-in sul campo, con doppie sedute d’allenamento. Massima rigidità dunque, per una squadra che ha bisogno di essere risollevata, fisicamente e moralmente. Anche il mercato può aiutare, con nuovi innesti da inserire all’interno della rosa.

Mercato Milan, niente colpo sulla fascia: va alla Roma

Il mercato in entrata del Milan comincia piano piano a prendere piede: dopo l’ingaggio a parametro zero di Modric, che ancora deve sostenere le visite mediche, nelle scorse ore è stato dato il via libera per l’arrivo di Ricci dal Torino. In casa rossonera si cerca anche un sostituto di Theo Hernandez, ormai destinato all’Al Hilal. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza di Via Aldo Rossi, tra cui quello di Maxim De Cuyper, difensore esterno belga classe 2000.

Oltre al Milan, sulle sue tracce c’è anche la Roma, la cui guida dalla prossima stagione è affidata a Giampiero Gasperini: all’ex tecnico dell’Atalanta piace molto il terzino belga, tanto che ha dato il via libera alla società giallorossa di portare a termine l’operazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Cuyper apprezza molto la nuova destinazione, ovvero Roma, tanto che avrebbe dato il via libera al proprio entourage di trattare per il trasferimento. Il Club Bruges, proprietario del cartellino, è disposto a venderlo per una cifra pari a 20 milioni, cifra abbordabile per i giallorossi.

Milan, continua la caccia al sostituto di Theo Hernandez

Con De Cuyper sempre più indirizzato verso Roma, il Milan continua la caccia al sostituto di Theo Hernandez: il terzino francese è ormai prossimo alla firma con l’Al Hilal dopo cinque stagioni con la maglia rossonera, e il Milan ha la necessità di cercare un suo sostituto. Uno dei nomi più preferiti è quello di Zinchenko, che può liberarsi dall’Arsenal.