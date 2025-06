Calciomercato, Milan beffato: firmerà per un altro club

Nonostante la sessione estiva di mercato debba ancora iniziare ufficialmente, cominciano ad arrivare i primi colpi e le prime chiusure.

Siamo solo all’11 giugno, il calciomercato deve ancora ufficialmente aprire le porte, ma in questi giorni è il protagonista assoluto a livello calcistico, dopo il Mondiale per Club che inizierà tra pochi giorni. Alcuni calciatori, che si sono liberati a parametro zero dopo la fine della stagione appena conclusa, hanno già firmato un accordo con un nuovo club, altri stanno trattando, altri ancora rimangono dove hanno finito. L’operato delle società comincia a crescere, come quello della dirigenza di Via Aldo Rossi, che due colpi li ha già piazzati: allenatore, nonché Massimiliano Allegri, e direttore sportivo, ovvero Igli Tare. E ora tocca alla rosa rossonera, che avrà bisogno di qualche innesto, in base alle richieste anche del nuovo tecnico rossonero.

Calciomercato Milan, ora è ufficiale: sfuma il colpo Firpo

In queste settimane il Milan, insieme al allenatore e agli addetti ai lavori, sta programmando la prossima stagione e di conseguenza i prossimi colpi di mercato, che permetteranno di rinforzare la rosa in tutti i reparti, facendo fronte alle esigenze. Nelle ultime ore, però, il club rossonero si è visto beffato ed ha visto sfumare un colpo che poteva essere alla propria portata, quello di Junior Firpo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Leeds, si unirà a parametro zero al Real Betis, squadra che lo cerca da un pò di tempo. Il terzino brasiliano classe 1998 vola dunque in Spagna, con il Milan che vede chiuse le possibilità di provare a portarlo a Milano. Il suo profilo era stato individuato come possibile sostituto di Theo Hernandez, ma l’affare non è stato portato a termine e il Betis ne ha approfittato.

Milan, si cerca il sostituto di Theo

Junior Firpo poteva essere la pedina ideale per sostituire Theo Hernandez, terzino francese destinato a lasciare i rossoneri durante la sessione estiva di mercato considerato il contratto in scadenza a giugno del 2026. Su di lui c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid, che avrebbe già un accordo con il calciatore. A quel punto il Milan deve trovare il suo sostituto: Allegri avrebbe chiesto Savona dalla Juventus, ma il terzino ha appena rinnovato e i bianconeri non chiedono di certo una cifra bassa.