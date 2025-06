Calciomercato Milan, centravanti a sorpresa: Allegri lo riporta in Serie A

Clamorosa scelta da parte del Milan per rinforzare il reparto offensivo. Il club rossonero è pronto a riportare l’attaccante in Italia.

Procedono i casting del Milan per allestire l’organico a disposizione di Max Allegri in vista della prossima stagione. Il Diavolo sta lavorando su più fronti con l’obiettivo di rinforzare ogni reparto. Non può mancare ovviamente l’attacco con il nuovo tecnico rossonero che ha chiesto esplicitamente alla dirigenza un altro centravanti di spessore da affiancare a Santiago Gimenez.

Negli ultimi giorni il nome maggiormente accostato al Milan è stato quello di Dusan Vlahovic, con Allegri desideroso di riaverlo con sé dopo l’esperienza insieme alla Juventus. Ora però starebbe circolando a sorpresa un altro nome che la Serie A già conosce molto bene. I rossoneri stanno provando a riportare in Italia il giocatore.

Milan, interesse concreto per Immobile: già incontrato l’agente

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan sta pensando seriamente al ritorno in Serie A di Ciro Immobile. Il centravanti ex Lazio è più di una semplice suggestione e in questi giorni ci sarebbe addirittura già stato un incontro a casa Milan con Marco Sommella, agente del giocatore.

Al momento per Immobile è sfida a due tra Milan e Fiorentina. Il club viola è infatti alla ricerca di un vice Kean e oltre a Edin Dzeko, il nome più apprezzato è proprio quello dell’attaccante originario di Torre Annunziata.

Oltre all’interesse della Fiorentina, l’altro ostacolo nella trattativa è rappresentato dall’ingaggio. Attualmente Immobile ha ancora due anni di contratto con il Besiktas a sei milioni di euro a stagione. Uno stipendio tutt’altro che irrilevante che il Milan, come ovviamente anche la Fiorentina, spera di poter abbassare.

Attacco Milan, non solo Immobile: il grande obiettivo resta Vlahovic

Quella di Immobile è una pista presa in seria considerazione, ma il primo nome del Milan per l’attacco resta comunque Dusan Vlahovic. L’esperienza alla Juventus del serbo sembra ormai alle battute finali ed il Milan è pronto ad approfittarne.

Anche in questo caso si tratta però di un’operazione non semplice: l’accordo con la Juventus si può raggiungere a 25 milioni di euro, ma lo scoglio più importante resta l’ingaggio con il Milan che spera di poter chiudere a 6-7 milioni a stagione.

Lo scorso giovedì c’è già stato un primo colloquio con le società che quasi certamente si incontreranno nuovamente la prossima settimana. Il Milan sogna Vlahovic, ma di certo non manca un piano B.