Calciomercato Milan, colpaccio in difesa: Tare lo riporta in Italia

C’è all’orizzonte per il Milan un vero colpaccio per il reparto difensivo. Igli Tare è pronto a riportare il top player in Serie A.

Nelle ultime stagioni il Milan ha dovuto far fronte a diverse lacune. Tra le più evidenti, questa stagione più che mai, c’è senza dubbio stata la difesa. La retroguardia rossonera si è rivelata essere in diverse occasioni decisamente troppo fragile. Una problematica che troppe volte ha inciso sul risultato finale e che Max Allegri vuole risolvere al più presto.

Il tecnico livornese fonda di fatto il suo gioco su una difesa rocciosa. Motivo per cui tra le priorità del ds Igli Tare c’è quella di portare in rossonero almeno un top player che possa garantire solidità al Diavolo. La lista è lunga ma nelle ultime ore il nome più caldo riguarda un ex volto molto noto del campionato italiano.

Milan, per la difesa c’è Kim: il Bayern lo ha messo sul mercato

Ad intrigare in particolar modo sia Allegri che Tare c’è Kim Min-Jae. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Napoli fresco campione di Germania con il Bayern, è pronto a lasciare la Bundesliga dopo due stagioni di certo non esaltanti come quella vissuta in azzurro. Il Bayern Monaco vuole cederlo e avrebbe addirittura chiesto aiuto ad un noto agente italiano per trovargli una nuova sistemazione.

Il sudcoreano gradirebbe molto il ritorno in Serie A e tra le piste più calde c’è proprio quella che porta al Milan.

Questione formula: il Bayern Monaco spinge ovviamente per la cessione a titolo definitivo e per evitare una minusvalenza è necessaria un’operazione superiore ai 30 milioni di euro. Un altro problema è poi relativo all’ingaggio da 8/9 milioni bonus compresi, decisamente troppo alto per le casse rossonere.

Kim al Milan, Tare spera nell’aiuto del Bayern: la situazione

L’idea Kim piace molto in casa Milan, ma è chiaro che servirà anche l’aiuto del Bayern Monaco. Il club rossonero sogna una formula sulla base di un prestito o al massimo una buonuscita da parte dei bavaresi così da ridurre l’ingaggio del giocatore.

Nelle prossime settimane le parti si incontreranno per provare a trovare una quadra che possa soddisfare tutti. Al momento si tratta di una semplice suggestione di mercato che però potrebbe diventare presto una pista molto calda. Del resto Kim vuole tornare in Italia e Allegri stima molto il suo profilo.