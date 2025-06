Il Milan ha preso una decisione molto chiara per quanto riguarda il futuro di Francesco Camarda: giocherà in Serie A.

Dopo la cattiva gestione della passata stagione, il Milan è ben consapevole di non poter più sbagliare sul piano crescita di Francesco Camarda. La società rossonera, di fatto, ha preso una decisione molto chiara sul futuro del calciatore, avviando le pratiche per la cessione in prestito. Il centravanti classe 2008 è promesso sposo di un club di Serie A.

Camarda pronto a salutare: giocherà in Serie A

Francesco Camarda lascerà il Milan questa estate. Dopo tutta la trafila nel settore giovanile rossonero, per il promettente bomber è arrivato il momento di farsi le ossa lontano dall’ombra della Madonnina. In questi giorni, un club di Serie A in particolare ha pressato in modo costante la società rossonera per avere il promettente bomber in prestito, riuscendo a strappare un accordo nelle ultime ore. Si tratta del Lecce.

I salentini a stretto giro dovrebbero dire addio a Nikola Kristovic. Il centravanti montenegrino sarebbe fortemente corteggiato da Sporting Lisbona e dagli inglesi del Leeds United. Quest’ultimi sarebbero in vantaggio nella corsa. Per sostituire Kristovic, il Lecce ha puntato Francesco Camarda. Stando alle ultime indicazioni fornite da Gianluca Di Marzio, Pantaleo Corvino avrebbe intavolato la trattativa con il Milan alle stesse condizioni che portarono Lorenzo Colombo in Puglia.

Nel 2022, di fatto, il bomber di Vimercate passò ai giallorossi con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini e di controriscatto per i rossoneri. Prima di partire per l’avventura salentina, nonché la prima in Serie A, Camarda rinnoverà con il Milan fino al 2028. Una volta firmato il nuovo contratto, l’attaccante sarà ceduto in prestito ai giallorossi.

Camarda accelera l’arrivo del nuovo bomber?

Con Abraham, Jovic e Camarda fuori da Milanello, adesso il margine di manovra per il club rossonero è ampio per quanto riguarda l’attacco. In avanti, l’obiettivo sarebbe uno e si chiama Dusan Vlahovic. Mister Massimiliano Allegri starebbe insistendo molto per portare il centravanti serbo ai piedi della Madonnina, favorito anche dal fatto che la Juventus non lo considera più un elemento al centro del progetto.

Persiste, però, un problema che frena il Milan ed è legato all’ingaggio. L’attaccante classe 2000 prende 12 milioni annui, somma ritenuta eccessiva dalla compagine lombarda. Nel caso in cui Vlahovic accettasse il corteggiamento del Milan, dovrà di conseguenza ridursi l’ingaggio. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da ‘La Repubblica’, il club rossonero avrebbe preparato un contratto quinquennale da 7 milioni a stagione. Mentre per acquisire il cartellino del bomber serbo, il Diavolo sarebbe disposto ad offrire sui 20/25 milioni. Una somma che la Juventus potrebbe accettare senza problemi, considerato che il contratto il scadenza del calciatore è fissato per il 30 giugno 2026.