Calciomercato Milan, il top club insiste: la cessione è ad un passo!

Il top club non molla la presa per il big rossonero: il pressing sul Milan è insistente. Si va verso la cessione.

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato, così come attestano gli ultimi avvicendamenti legati a Reijnders e Modric. La società rossonera sta lavorando intensamente sia in entrata che in uscita. Presto potrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda un altro big del Milan, Theo Hernandez. Il terzino francese starebbe viaggiando a grandi passi verso la cessione. Il top club europeo starebbe proseguendo il proprio pressing per ottenere il sì del Milan e accaparrarsi le prestazioni dell’ex Real Madrid.

Theo verso l’addio: dalla Liga insistono

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe continuando a percepire un forte pressing da parte dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez. I Colchoneros, di fatto, vorrebbero riportare il terzino francese in Spagna. Per l’ex Real si tratterebbe di un ritorno a casa, un rientro nella squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Al momento, però, l’Atletico avrebbe offerto meno di quanto messo sul tavolo delle trattative dall’Al-Hilal.

Stando ai rumors di mercato, gli arabi avrebbero raggiunto con il Milan un principio di intesa, raggiunta sulla base di una proposta da 35 milioni. Una somma che il club rossonero pare abbia accettato, anche perché le negoziazioni di rinnovo con il francese sono in stallo. Theo, invece, non sarebbe affatto convinto della destinazione araba. Infatti, il calciatore classe 1997 avrebbe messo da parte la ricca offerta da 18 milioni a stagione dalla Saudi Pro League per restare in Europa.

Theo Hernandez, di fatto, avrebbe acconsentito al trasferimento all’Atletico Madrid. Tuttavia, in questo caso è il Milan a non essere convinto delle proposta dei Colchoneros. L’offerta degli spagnoli sarebbe ancora bassa ed il Diavolo avrebbe fatto chiaramente capire di non voler alcuna contropartita tenacia nell’affare. L’Atletico avrebbe provato ad inserire Molina nei dialoghi, rimediando un secco no dai rossoneri. Il Milan punta a monetizzare il più possibile, pur conscio che il contratto del francese scade nel 2026.

La dirigenza ambisce a guadagnare almeno 30/35 milioni dalla cessione. Qualora non si trovasse la giusta soluzione per l’addio, non è escluso che Theo possa restare al Milan anche in scadenza per poi lasciare il club a parametro zero. Le intenzioni della società, però, sono chiare. La dirigenza vorrebbe evitare questo scenario e vendere l’ex Real in questa finestra di mercato.

Futuro in bilico anche per Leao: la big della Bundesliga non molla

Non solo Theo Hernandez, ci sarebbero dei nodi da sciogliere anche sulla situazione legata a Rafael Leao. Secondo Nicolò Schira, diventa sempre più asfissiante la pressione del Bayern Monaco per il numero 10 del Diavolo. I bavaresi starebbero spingendo molto per portare l’attaccante classe 1999 in Bundesliga. La società campione di Germania, infatti, presto dovrebbe formulare una prima offerta al Milan.

Rafael Leao, diversamente da Theo Hernandez, ha ancora un contratto molto lungo. Il calciatore ex Lille è legato al Milan fino al 2028. Quindi, la società rossonera in questo caso vanta un forte potere contrattuale. Inoltre, negli accordi è prevista anche una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Il Milan, però, sarebbe disposta a rivedere le proprie condizioni economiche, ma a fronte di un’offerta non inferiore ai 100 milioni.