Luka Jovic potrebbe decidere salutare il Milan in questa finestra di mercato: l’attaccante è molto apprezzato da due club in particolare.

Dopo due stagioni al Milan, Luka Jovic potrebbe decidere di chiudere il suo capitolo con i colori rossoneri per provare una nuova esperienza lontano dall’Italia. In queste ore, starebbe prendendo sempre più piede l’idea di un possibile trasferimento in Messico o in Brasile nelle scelte future del bomber serbo.

Jovic pensa all’addio: due club alla porta del Milan

Luka Jovic starebbe valutando l’addio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, a far riflettere all’attaccante classe 1997 sarebbero le avance messe in atto dal Cruz Azul. Si tratta di un club che milita nella massima serie messicana. La società in questione sarebbe ben disposta ad ingaggiarlo.

Infatti, il Cruz Azul avrebbe avviato i contatti con l’entourage del calciatore ex Fiorentina. Il primo approccio tra le parti ci sarebbe stato già il mese scorso con un incontro a Milano. Ma non è tutto perché alla porta del Milan avrebbe bussato anche un prestigioso club brasiliano. Stando alle indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, in lizza per le prestazione del serbo ci sarebbe anche il Botafogo.

L’interesse di Cruz Azul e Botafogo sarebbe molto concreto, ma l’ultima parola spetta al Diavolo. Il club rossonero ha la possibilità di esercitare l’opzione per il rinnovo automatico del contratto fino al 2026. Al momento, Jovic è in scadenza il 30 giugno ed ha un ingaggio da 2,5 milioni. Molto dipenderà anche dalle scelte di Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno prima di dare il via libera alla cessione vorrebbe valutare centravanti serbo, in modo da capire se può fare o meno al caso del nuovo progetto rossonero. Tuttavia, il tempo non sarebbe dalla parte del club, dato che tra due settimane il serbo può finire nella lista degli svincolati e decidere di accasarsi liberamente altrove.