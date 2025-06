Il Milan è pronto a dire addio non solo a Reijnders e Theo, ma anche ad un altro dei suoi leader: il rossonero è ad un passo dalla Premier League.

Sono ore molto calde e movimentate in casa Milan. Il Manchester City di Pep Guardiola si prepara a mettere sul piatto una nuova offerta per strappare il sì dei rossoneri e mettere le mani su Tijjani Reijnders. Mentre dall’Arabia Saudita continuano a spingere per arrivare a Theo Hernandez, al centro dei pensieri dell’Al-Hilal. Ma il terzino francese ed il centrocampista olandese non sarebbero gli unici top player del Diavolo al passio d’addio. Nella lista di sbarco sarebbe finito un altro leader del club, finito ad un passo dalla Premier League.

Un altro big rossonero è ai saluti: andrà in Premier League con Reijnders

Non solo Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, il Milan sarebbe pronto a dire addio anche a Mike Maignan. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il Chelsea starebbe viaggiando a passo spedito verso l’acquisto del portiere francese. I blues starebbero spingendo molto per arrivare quanto prima ad un’intesa. La trattativa tra i club sarebbe stata avviata, con gli inglesi pronti a fare leva sull’attuale situazione contrattuale del portiere.

Il dialogo per il rinnovo tra l’estremo difensore e la società lombarda starebbe vivendo una fase di stallo. Dopo la deludente stagione, fatta di molti errori, il Milan avrebbe messo proposto al calciatore un’offerta al ribasso rispetto alle iniziale aspettative contrattuali dello stesso ex Lille. Proposta a cui Maignan, in scadenza nel 2026, non avrebbe dato ancora una risposta.

Il Milan, però, vorrebbe prosegue con Mike Maignan tra i pali. La società rossonera, infatti, non avrebbe grande propensione ad accettare le avance del Chelsea. Ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dall’offerta dei Blues. Nel frattempo, Igli Tare tiene in caldo alcuni nomi qualora dovesse arrivare la cessione di Maignan. L’estremo difensore francese potrebbe salutare per una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro.

Maignan ai saluti? Due nomi in pole per sostituirlo

Sarebbero due i nomi su cui il Milan starebbe ragionando per far fronte all’eventuale addio di Maignan. Nel caso in cui il francese dovesse accettare la corte del Chelsea, il club rossonero potrebbe pescare nuovamente in casa Lille, così come successo per l’acquisto di Magic Mike. Igli Tare sarebbe deciso a piombare su Lucas Chevalier. Il portiere classe 2001 sarebbe stato valutato dal Milan come il profilo perfetto per il dopo Maignan.

Il giovane estremo difensore ha vinto il premio come miglior portiere della Ligue 1, mettendosi alle spalle Gigio Donnarumma, campione del campionato e della Champions League. Lucas Chevalier, con il contratto in scadenza nel 2027, sarebbe da tempo nel mirino del Milan. Il giocatore è valutato dal Lille circa 30 milioni di euro, una cifra che il Milan potrebbe ricavare dalla cessione di Maignan.

La seconda opzione concreta si chiama porta in Italia e prende il nome di Marco Carnesecchi. Il Milan starebbe tenendo sottocchio il promettente portiere italiano, autore di un’ottima stagione tra i pali dell’Atalanta. Il prezzo dell’estremo difensore dei bergamaschi si aggira sui 25 milioni. L’affare per il Milan si presenta spinoso, anche perché si tratta di una diretta rivale. E poi c’è da capire se Carnesecchi sia disposto a mettere da parte il fascino e la visibilità della Champions per passare al Milan.