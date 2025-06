Igli Tare si è messo alla ricerca di un nuovo difensore: il direttore sportivo del Milan ha puntato gli occhi in Bundesliga.

Sono stati ben 43 i gol subiti nella passata stagione dal Milan. Numero troppo alto per una squadra con il blasone del club rossonero. Non a caso, l’ultima annata si è conclusa in modo disastroso, ossia, con un ottavo posto in classifica e la conseguente esclusione dalle coppe europee. Per riportare il Milan in alto, uno dei punti che mister Allegri dovrà migliorare è proprio la difesa. In aiuto al tecnico, c’è Tare che sta lavorando sul mercato anche per potenziare il reparto arretrato. Sono diverse le opzioni su cui starebbe ragionando il ds rossonero, una di queste porta in Bundesliga.

Tare sbircia in Germania: il Milan punta il colosso della Bundesliga

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Igli Tare starebbe valutando l’acquisto di Niklas Süle. Il direttore sportivo rossonero, di fatto, avrebbe inserito il centrale tedesco tra le opzioni più accreditate per migliorare la difesa di Max Allegri.

Il difensore classe 1995 è uno dei pilastri della retroguardia del Borussia Dortmund, squadra con la quale ha un contratto fino al 2026. Nell’ultima stagione in giallonero, il centrale alto 1,95 m ha collezionato 21 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Il granitico centrale del Borussia ha raccolto un totale di 1431 minuti giocati.

Il Milan starebbe seguendo con molta attenzione Niklas Süle, il cui costo del cartellino non sembrerebbe affatto irraggiungibile. Secondo Transfertmarkt, il valore del calciatore tedesco si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Insomma, una cifra più che alla portata del Milan. Il club rossonero starebbe ragionando seriamente sul possibile ingaggio di Süle.

Il Milan fa spazio a Süle? Tre difensori rossoneri alla porta

Il Milan starebbe preparando il terreno per l’arrivo di un nuovo difensore. Sarà Niklas Süle? Solo il tempo lo dirà. Intanto, il club rossonero avrebbe messo alla porta la bellezza di tre difensori per fare chiarezza e spazio nel reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società lombarda sarebbe disposta a dare il benservito a Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Intaccabile invece Matteo Gabbia.

Il Milan avrebbe messo in conto questa tripla cessione. Thiaw piace in modo assicuro al Bayer Leverkusen, in cerca di un nuovo Tah da plasmare. Per il tedesco, il Diavolo chiede sui 25/30 milioni di euro. Stessa richiesta che farà qualora si presentassero dei potenziali acquirenti per Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Entrambi hanno mercato in Premier League. L’inglese sarebbe finito nel mirino del Newcastle, mentre il serbo avrebbe suscitato l’interesse del Crystal Palace.