Calciomercato Milan, pronto il sostituto di Maignan: è un top della Serie A

La dirigenza del Milan ha trovato il sostituto per Mike Maignan, l’estremo difensore viene direttamente dalla Serie A.

I rossoneri, dopo aver venduto Reijnders, sono pronti a cedere un altro dei loro prezzi pregiati: Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero è sul punto di partire e i rossoneri stanno ascoltando le varie offerte. Il francese quest’anno non ha dato una stabilità pari a quella degli anni scorsi, tale da non meritare il rinnovo.

Il Milan punta Svilar per sostituire Maignan: il punto sulla situazione

Il Chelsea è la squadra maggiormente interessata al cartellino di Magic Mike Maignan, i Blues sono disposti a spendere circa 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del portiere ex Lille e Paris Saint Germain. Una cifra molto bassa rispetto a quella che avrebbero potuto pattuire i rossoneri se l’avessero venduto l’anno scorso o anche quest’anno ma quantomeno con un prolungamento contrattuale. Maignan non difenderà più i pali dei rossoneri.

Come riferito da Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, sul proprio canale Youtube, il Milan sta ragionando sul possibile sostituto di Mike Maignan nel caso in cui il portiere dovesse lasciare Milanello. Secondo Pellegatti, l’obiettivo principale del Milan, in caso di partenza del classe ’95, è Mile Svilar, portiere della Roma in scadenza di contratto a giugno del 2027.

Svilar è la migliore opzione sul mercato: a che punto è col rinnovo?

La Roma sta tentando di offrire un giusto adeguamento contrattuale a Mile Svilar. La dirigenza giallorossa ha incontrato stamane l’estremo difensore serbo senza ancora trovare un accordo per il rinnovo. Le parti si raggiorneranno presto ma c’è parecchia fiducia. Nel caso in cui Svilar rinnovasse, si complicherebbe a livelli estremi la trattativa tra lui e il Milan. Massimiliano Allegri però vuole giocatori pronti, come Modric ma non sempre di quell’età.

Il Milan proverà a mettere pressione al calciatore e alla trattativa visto che altrimenti rischierebbe di trovarsi a mani vuote. Un’altra situazione da monitorare al meglio sarà quella relativa a Theo Hernandez, il francese continua a rifiutare l’Al Hilal ma vuole andare via nonostante non ci siano ad oggi offerte congrue alle richieste del club in Via Aldo Rossi. Il futuro di Svilar è da scrivere.