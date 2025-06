Calciomercato Milan, scelto il dopo Theo: arriva dalla Premier League

Il dopo Theo Hernandez dovrebbe arrivare dalla Premier League. Il Milan ha deciso su quale terzino affondare il colpo per sostituire il francese.

L’avventura al Milan di Theo Hernandez è ormai giunta al termine. Il club rossonero sta cercando una nuova sistemazione al francese dopo il rifiuto del giocatore all’Al Hilal di Simone Inzaghi, ma di certo il suo futuro non sarà più in rossonero.

Il Diavolo è dunque alla ricerca del dopo Theo Hernandez e il casting sembrerebbe aver finalmente portato i suoi frutti. C’è un nome sulla lista di Igli Tare che sembra aver battuto la concorrenza: arriva dalla Premier League.

Dopo Theo, il Milan punta Zinchenko: c’è il nodo sull’ingaggio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in giornata il Milan ha approfondito i contatti per Oleksander Zinchenko. L’ucraino è in uscita dall’Arsenal con il Milan che lo considera il perfetto sostituto di Theo Hernandez. Il nodo principale è rappresentato dall’ingaggio che al momento sta frenando la trattativa.

I colloqui tra le parti stanno andando avanti con il Milan che spera di raggiungere presto una quadra. Quello di Zinchenko è senza dubbio un profilo di grande esperienza. In queste tre stagioni l’ex Manchester City è diventato un vero e proprio leader dell’Arsenal. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A, con Max Allegri e Igli Tare che stravedono per lui.