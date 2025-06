Calciomercato Milan, svolta per il terzino destro: c’è un nome tutto nuovo

Novità in casa Milan per quanto riguarda il prossimo terzino destro. La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su un nuovo profilo.

La prossima stagione è ancora lontana, ma il Milan non ha nessuna intenzione di arrivare impreparato. Il Diavolo sta continuando a lavorare sodo sul fronte calciomercato. L’obiettivo è costruire il nuovo organico rossonero entro l’inizio del campionato così da permettere a Max Allegri di partire nel migliore dei modi.

La dirigenza è concentrata su tutti i reparti con l’ultima novità che riguarda il terzino destro. Il Milan necessita di intervenire sulla corsia di destra dopo il mancato rinnovo di Kyle Walker e l’addio quasi certo di Emerson Royal. Nelle ultime ore si sta facendo spazio un profilo tutto nuovo che potrebbe decisamente fare al caso giusto.

Milan, per la destra spunta Tiago Santos: può arrivare a prezzo di saldo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione mattutina, per la destra piace e non poco Tiago Santos. Terzino portoghese classe 2002 del Lille che già lo scorso anno era stato accostato al Milan dopo l’arrivo di Paulo Fonseca. Si tratta di un ottimo profilo in fase di copertura, che riesce al tempo stesso ad essere pericoloso anche in attacco. Insomma, un giocatore perfetto per lo stile di gioco di Max Allegri.

Nell’ultima annata Tiago Santos ha dovuto far fronte è stato vittima della rottura del crociato sinistro che ha di fatto chiuso la sua stagione già ad ottobre. Il grave infortunio lo ha tenuto lontano dal campo per molti mesi, ma al tempo stesso ne ha ovviamente abbassato il valore di mercato.

Se nella scorsa estate, dopo una prima stagione in Ligue 1 da assoluto protagonista, il prezzo del cartellino era notevolmente lievitato, ora Tiago Santos può rappresentare un’occasione. Per liberare il portoghese il Lille potrebbe chiedere circa 15 milioni di euro, con la cifra che potrebbe anche essere abbassata.

Terzino destro del Milan: Allegri ha bisogno di rinforzi

Come dicevamo sulla destra non si rivedranno più né Walker né Emerson. Al momento restano dunque Alex Jimenez, che difficilmente verrà riacquistato dal Real Madrid, Alexis Saelemaekers che potrebbe restare per scelta di Allegri, Filippo Terracciano con l’addio in prestito più che probabile e Alessandro Florenzi ormai a fine contratto. Tradotto: è necessario un nuovo innesto.

Proprio come sulla fascia sinistra, dove dovrà arrivare il dopo Theo Hernandez, anche sulla destra ci si dovrà muovere. Il Milan lo sta facendo con Thiago Santos che è più di una semplice idea.