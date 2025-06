I rossoneri sempre vigili sul mercato per regalare una signora squadra a Max Allegri. Si parte dal reparto arretrato.

Per risalire dopo la deludente stagione appena conclusa c’è bisogno di rinforzi di spessore, non solo dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto caratteriale. Ceduto Tijjani Reijnders e, con le situazioni di stallo con Maignan e Theo Hernandez, la società sta iniziando finalmente ad operare anche in entrata.

Mercato Milan: Christensen obiettivo per la difesa

Il reparto che più di tutti andrebbe rinforzato è quello della difesa. Anche perché sia Fikayo Tomori che Malick Thiaw sono sull’elenco dei partenti. Dunque, anche solo numericamente parlando, ci sarebbe bisogno di almeno due innesti. Ecco perché la società sta trattando Giovanni Leoni del Parma, vera sorpresa positiva di quest’ultima Serie A.

Non solo però, perché oltre al difensore gialloblù, i rossoneri avrebbero messo (o rimesso) gli occhi su Christensen, attuale centrale del Barcellona con un passato al Chelsea. Il danese avrebbe in realtà fatto sapere che gradirebbe restare nella capitale catalana e continuare a giocare con la maglia blaugrana, ma la società potrebbe avere intenzioni differenti con il suo cartellino.

In caso di partenza ecco che quindi il Milan sarebbe alla finestra, con Christensen che a quel punto potrebbe comunque gradire la destinazione.