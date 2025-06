Theo Hernandez si avvicina a grandi passi perso l’uscio della porta di casa Milan: Tare ha già individuato il degno erede del francese.

Sembra essere arrivata ai titoli di coda l’avventura in maglia rossonera di Theo Hernandez. Il terzino francese, dopo una stagione deludente e le negoziazioni per il rinnovo in fase di stallo, avrebbe deciso di cambiare aria. L’ex Real Madrid, in scadenza nel 2026, avrebbe maturato la volontà di lasciare Milano per partire all’insegna di una nuova esperienza. L’Arabia Saudita sarebbe la destinazione più probabile, anche se nell’ultime ore l’Atletico Madrid avrebbe sondato il terreno. Sembrerebbe sempre più vicino il trasferimento del terzino all’Al-Hilal, club pronto ad offrirgli un contratto da 18 milioni di euro a stagione per tre anni. Tra il Milan e la società della Saudi Pro League l’accordo sarebbe ad un passo. La cifra dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro. Intanto, Igli Tare avrebbe già individuato l’erede del terzino francese.

Il Milan guarda in Premier League: Tare ha scelto lui come sostituto di Theo

Per colmare il vuoto di Theo Hernandez, il Milan sarebbe pronto a mandare in porto un’operazione in Premier League. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Igli Tare avrebbe scelto Destiny Udogie per sostituire il terzino francese. L’esterno italiano, reduce dal grande trionfo in Europa League con il Tottenham, sarebbe uno dei primissimi nomi con cui il nuovo direttore sportivo vuole rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri.

Udogie è un classe 2002, dotato di forza fisica (1,88 m d’altezza), corsa e tecnica. Insomma, il profilo ideale per il Milan. Inoltre, il terzino conosce già la Serie A, avendo giocato con Verona e Udinese. Nella sua ultima stagione agli Spurs, Udogie ha raccolto 36 presenze e un assist, rendendosi grande protagonista con prestazioni di un certo spessore. Il Milan sarebbe ben disposto ad intavolare una trattativa con il Tottenham, consapevole dell’importante valore di mercato del calciatore.

Stando a Transfermarkt, Destiny Udogie vale intorno ai 45 milioni di euro, ma è chiaro che dopo la vittoria dell’Europa League, c’è il rischio che Spurs possano chiedere di più in sede di trattative. Tuttavia, il Milan sembra essere sempre più determinato a riportare il terzino mancino in Italia. Il club rossonero dovrà presentare un’offerta convincente al Tottenham e un progetto solido al calciatore. Resta, però, da capire se Udogie sia disposto a rinunciare alla Champions League pur di vestire la maglia del Milan.

Fari puntati in Inghilterra: l’alternativa a Udogie

Le idee a Igli Tare non mancano, specialmente per quanto riguarda la corsia di sinistra. Udogie sarebbe il preferito della dirigenza, ma non è l’unico nome sondato. Stando ai continui rumors di mercato, il Milan avrebbe come alternativa al terzino del Tottenham una potenziale occasione a parametro zero. Si tratta di Junior Firpo, calciatore del Leeds United in scadenza di contratto il 30 giugno. Il giocatore ex Barcellona avrebbe già fatto sapere alla società inglese di non voler prolungare il proprio contratto, seppur in questa stagione sia arrivata la promozione in Premier League.

Junior Firpo cerca una nuova avventura, magari in un club con blasone e opportunità maggiori. Il terzino classe 1996 gioca per la nazionale della Repubblica Domenicana, ma ha il passaporto spagnolo e quindi non andrebbe ad accorpare lo slot dedicato agli extracomunitari. A fiutare l’affare non sarebbe stato solo il Milan. Sull’esterno mancino avrebbero raccolto informazioni anche Lazio, Atletico Madrid e Lione.

Quello di Firpo è un nome che i rossoneri hanno cercato già negli anni scorsi, quanto il giocatore vestiva i colori del Barcellona. Nell’ultima stagione, il terzino è stato uno dei grandi protagonisti del Leeds, dando un grande contributo per la cavalcata che ha portato alla vittoria della Championship. L’esterno domenicano ha collezionato 4 gol e 10 assist in 32 presenze.