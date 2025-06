Calciomercato Milan, trattativa in salita: l’obiettivo rischia di sfumare

La beffa è dietro l’angolo per il Milan: l’operazione adesso rischia di sfumare. Tare al lavoro per sbloccare tutto.

Il mercato del Milan comincia ad entrare nel vivo. Il direttore sportivo del club, Igli Tare, sta lavorando senza sosta per garantire ad Allegri e alla piazza rossonera una campagna acquisti di tutto rispetto. L’obiettivo minimo è chiaro a tutti: rientrare nella zona Champions League. Il ds, in sinergia con Max Allegri, sembra aver intrapreso una linea ben decisa. L’idea sarebbe quella di allestire una rosa che abbia il giusto mix tra giocatori giovani e profili esperti. Non a caso, nell’ultimo periodo, il Milan si è fiondato con decisione su Granit Xhaka, ma adesso l’operazione rischia di sfumare.

Affare Xhaka a rischio: Tare chiamato ad intervenire

Non starebbe assumendo una buona piega l’affare per Granit Xhaka. Il Bayer Leverkusen sembra tutt’altro che propenso a cedere l’esperto centrocampista svizzero, sopratutto dopo i recenti addii di Jeremie Frimpong e Florian Wirtz e Jonathan Tah. La società tedesca pare abbia eretto un muro per il calciatore classe 1992, su cui il nuovo allenatore delle ‘Aspirine’ punta molto.

Infatti, Erik Ten Hag avrebbe messo Granit Xhaka al centro del progetto, individuando in lui la figura giusta per il ruolo da capitano della squadra. Dunque, per scalfire la barriera del Bayer Leverkusen, il Milan dovrà essere convincente al massimo. E inoltre, c’è bisogno che Tare faccia un altro viaggio in Germania per avere un contatto diretto con il club di Bundesliga. Stando alla Gazzetta dello Sport, le parti in causa dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni.

Il Bayer Leverkusen ha rispedito al mittente la prima offerta del Milan, superiore ai 10 milioni. La compagine rossonera dovrà rilanciare, andando oltre a quella determinata soglia per provare a fare breccia nel muro tedesco. Per sboccare la situazione, il club non potrà neanche più usare la carta Thiaw. Il Leverkusen ha mostrato interesse per il tedesco, ma alla fine ha chiuso per Jarell Quansah del Liverpool.