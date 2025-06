Calciomercato, Xhaka attende il Milan: continuano i contatti

Continua a tener banco il nome di Xhaka tra le fila rossonere, con il calciatore svizzero che attende il Milan.

Il mercato in entrata del Milan fatica a decollare: i tifosi rossoneri attendono con ansia la fine del Mondiale per Club per vedere arrivare Modric, liberatosi a parametro zero dal Real Madrid. Il centrocampista croato terminerà la sua avventura ai blancos dopo 13 anni e arriva al Milan all’età di 40 anni: un colpo, quello dei rossoneri, per portare esperienza all’interno dello spogliatoio, soprattutto a livello mentale. Modric però non può essere e non deve essere l’unico rinforzo a centrocampo, vista l’età avanzata del calciatore. I tifosi si aspettano almeno altri due colpi, questa volta anche giovani.

Milan, Xhaka attende solo te: gli ultimi aggiornamenti

Uno dei nomi che più risuona in questi giorni nell’ambiente rossonero è quello di Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992 in uscita dal Bayer Leverkusen. Nelle ultime ore, il suo arrivo al Milan sembra essere sempre più certo, ma il calciatore svizzero è in attesa proprio del Milan.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, Xhaka è proprio in attesa del Milan: lo svizzero è molto preso da questa nuova destinazione, soprattutto per uno che ormai ha 33 anni, un treno da non perdere. Il Milan, per portarlo nel capoluogo lombardo, deve fare uno sforzo e avvicinare i 15 milioni richiesti dal Bayer Leverkusen, una cifra forse considerata un pò troppo alta dal club rossonera considerata l’età del calciatore.

Xhaka potrebbe essere un altro colpo importante per i rossoneri, dopo quello di Modric: il centrocampo rossonero deve piano piano prendere forma, con la consapevolezza che comunque serve anche un profilo giovane, dopo che il Milan ha ceduto Reijnders al Manchester City. Prossime ore decisive per Xhaka.