Caso Curve, emesse le condanne per gli ultras: coinvolto anche il Milan

Emesse le prime condanne per gli ultras di Milan e Inter in merito all’inchieste riguardante le curve dei due club. Importanti aggiornamenti anche per il club rossonero.

Giornata decisiva per quanto riguarda l’inchiesta che ha visto coinvolte le curve di Milan e Inter. In queste ore è infatti arriva la prima sentenza da parte del GUP di Milano nei confronti di diversi ultras dei due club. Novità anche per il Milan che dovrà essere risarcito dagli imputati.

Inchiesta Ultras, 10 anni di reclusione per Lucci: risarcimento anche per il Milan

La giudice di Milano Rossana Mongiardo ha deciso di optare per una condanna a 10 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultras della Curva Sud, imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere. Condanna a 10 anni di reclusione anche per Andrea Beretta, ex capo ultras della Curva Nord, per l’omicidio di Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di ‘ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa.

Oltre alle 16 condanne emesse nei confronti degli ultras, il GUP di Milano ha anche riconosciuto un risarcimento da 20mila euro a carico degli imputati a favore della Lega Serie A per i danni patrimoniali e d’immagine. Riconosciuto anche un risarcimento da 50mila euro ciascuno a favore di Milan e Inter che si sono costituite come parti civili.