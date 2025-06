Chiesa torna in Serie A: si sblocca col prestito: “Ho sentito il Mister”

Il calciomercato in Serie A torna a vedere protagonista Federico Chiesa, calciatore che tornerebbe in Italia dopo un anno al Liverpool.

Oggi è stata pubblicata la sua intervista rilasciata alla rosea, dove ha risposto apertamente a quelle che sono le domande sul Milan o comunque sul suo futuro in Serie A, svelando quello che è l’ottimo rapporto con il Liverpool e che permetterà al giocatore che viversi liberamente la sua estate. Un’estate che Federico Chiesa passerà chiedendosi se sarà giusto o meno tornare in Italia, con chi in Italia lo cerca eccome.

Perché oltre al Milan, ci sono le ipotesi Lazio e Napoli, da una parte per Sarri e dall’altra per Conte. Oltre al fatto che si rende disponibile anche per un 3-5-2 che può vivere con Conte, in vista poi del Mondiale da giocare con Luciano Spalletti. Senza dimenticare che poi c’è il Milan di Mister Allegri e del quale, a 360 gradi, ha infatti parlato Federico Chiesa in un’interessante intervista dopo il periodo vissuto in questa stagione sì titolata, ma di alti e bassi individuali per il poco spazio concesso da Arne Slot in Inghilterra.

Poco spazio al Liverpool: Chiesa pronto a tornare in Serie A

Si definisce “penalizzato” da quanto successo prima in Italia e alla Juventus, perché per entrare nei ritmi della Premier League per uno come lui ci è voluto un po’ di tempo. Ha parlato apertamente Federico Chiesa, nell’intervista pubblicata oggi da La Gazzetta dello Sport.

Si può sbloccare tutto col prestito e lui risponde “mai dire mai” quando gli viene chiesto del ritorno in Serie A, non chiudendo neanche definitivamente il suo capitolo alla Juventus considerando che fu escluso dal progetto definitivamente quando arrivò Thiago Motta.

Con un nuovo allenatore, tutti gli scenari sono possibili e si apre anche quello al Milan in quanto, con Allegri, ci sarebbe affetto e stima reciproca. Con Max ha pure giocato da sottopunta, ruolo che potrebbe vivere al Milan e che gli permetterebbe di alzare i cosiddetti “giri del motore” perché, proprio Chiesa, ha voglia di ritornare in Nazionale. Una convocazione con Spalletti che potrebbe passare, in vista del Mondiale 2026 nel quale spera di esserci l’Italia, proprio dal ritorno in Serie A.

Le parole di Chiesa sul Milan e la Juventus: il messaggio di Allegri

Ha sentito Massimiliano Allegri quando ha salutato la Juventus. Definisce, quella del Milan, una grande scelta. Così ne parla alla rosea, Federico Chiesa: “Quando lasciai la Juventus per andare al Liverpool mi arrivò una telefonata del Mister. Allegri mi ha chiamato a settembre per augurarmi buona fortuna al Liverpool, è stato molto carino. Parliamo di un allenatore vincente, con lui sono cresciuto. Io ho grande rispetto per Max, se ne dicono tante di me al Milan, ma io e il mio agente abbiamo tutto sotto controllo col Liverpool. Diciamo che l’obiettivo adesso è arrivare pronto al raduno, poi valutiamo tutto con i Reds”.

SULLA JUVE – “Capitolo chiuso? Mai dire mai nel calcio. L’infortunio ha interrotto un percorso di crescita, non ho avuto la possibilità di avere una chance perché l’allenatore ha scelto così. Non ho giocato molto a Liverpool perché credo che molto sia dipeso anche dalla preparazione, dall’ambientamento. Voglio tornare ai miei livelli del passato, ho tutte le carte in regola per farlo. In più davanti ho avuto Salah… Io però mi sento “da Liverpool”, se mi hanno scelto c’è un motivo”.