Colpaccio Milan: affare da 35 milioni!

Prosegue a tutta forza il lavoro sul mercato del Milan in vista della prossima stagione. Igli Tare si sta muovendo senza freni per cercare di mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri una rosa competitiva per la zona Champions e quindi in grado di riscattare l’ultima nefasta annata. Una delle zone del campo su cui starebbe ragionando l’ex Lazio riguarda la difesa, reparto mostratosi troppo fragile e poco organizzato nel corso dell’ultima stagione.

Malick Thiaw e Fikayo Tomori sarebbero destinati a fare spazio per permettere dei nuovi acquisti in difesa. Il tedesco piace a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, mentre l’inglese è diventato oggetto del desiderio di molti club di Premier League. Il Milan aspirerebbe a guadagnare dalla doppia cessione intorno ai 60 milioni di euro. Una parte di questa somma, la società rossonera vorrebbe investirla per l’acquisto di un top player.

Negli ultimi giorni, sta prendendo sempre più piede il nome dell’ex interista Milan Skriniar nelle idee di mercato del club rossonero. Il difensore slovacco del PSG, reduce dalla stagione in prestito al Fenerbahce, piace molto a Massimiliano Allegri. Però, secondo il portale ‘Transferfeed’, nella valutazione di mercato del Milan ci sarebbe finito un altro ex Serie A: Kim Min-Jae.

Il Milan sarebbe piombato prepotentemente sul centrale classe 1996, entrato nella leggenda al Napoli con la vittoria del terzo scudetto. Kim ha lasciato gli azzurri nel 2023, passando appunto al Bayern per 50 milioni di euro. Le aspettative, però, non sono state mantenute. Le due stagioni in Baviera dell’ex azzurro non sono state all’altezza e pertanto, il club di Bundesliga avrebbe deciso di metterlo sul mercato.

Il Bayern vorrebbe ricavare dalla cessione di Kim intorno ai 30/35 milioni di euro. Una cifra alla portata del Milan, ma anche di altri club prestigiosi. Considerato l’interesse di bavaresi per Thiaw, il Milan potrebbe anche giocarsi la carta del tedesco per arrivare a Kim. Sul centrale classe 1996 del Bayern Monaco ci sarebbero anche società del calibro di Chelsea, Newcastle, PSG e Liverpool. Il Milan starebbe monitorando la situazione, pronta ad approfittarne qualora arrivasse la giusta occasione. Intanto, Tare ha i fanali puntati anche in Serie A, restando in agguato per il giovane difensore.

Tare è in pressing: il ds non vuole lasciarsi sfuggire il promettente difensore

Per rinforzare il reparto arretrato, il Milan starebbe tenendo gli occhi sbarrati principalmente in Serie A. Nella lista di mercato dei rossoneri sarebbe finito da diverso tempo ormai il nome di Giovanni Leoni, promettente difensore del Parma. Al centrale sono bastate poche presenza ai ducali per prendersi la scena, attirando l’attenzione di top club della Serie A. Non per niente, il calciatore classe 2006 e corteggiato da club come Inter, Juventus e Napoli.

Alla corsa si è iscritto anche il Milan. Igli Tare sarebbe disposto a fare più di un semplice sforzo economico per sbaragliare la concorrenza e garantire un difensore che piace moltissimo a Massimiliano Allegri. In quanto a cifre, sono ampiamente alla portata del club. Il Parma chiede sui 20/25 milioni, mentre l’ingaggio del promettente difensore non è affatto alto.