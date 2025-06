Colpo Milan, Allegri esulta: la clausola è dimezzata

L’abbassamento improvviso del prezzo può favorire clamorosamente il Milan, svolta determinante per il mercato dei rossoneri: le nuove cifre

Il calciomercato, mano a mano, sta entrando nel vivo. E’ il momento di iniziare ad accelerare per tutti, per portare a casa quanto prima i primi rinforzi. Per quanto riguarda il Milan, è vero che è già stato bloccato Modric, ma naturalmente il croato non può bastare e rappresenta soltanto un buon inizio, una base da cui partire, a cui però dovranno seguire necessariamente altri rinforzi per rendere la squadra davvero competitiva, da subito, per le prime posizioni.

Tare da questo punto di vista è al lavoro e sta cercando di sbloccare la situazione, anche se per il momento sui diversi obiettivi di mercato trova ancora delle resistenze. C’è comunque da avere al tempo stesso anche la giusta pazienza, per fare in modo di cogliere il momento giusto in cui poter finalizzare i propri assalti. E il fattore tempo può incidere non poco, nella realizzazione di alcuni affari. Come nel caso di un obiettivo rossonero che può andare incontro a un abbassamento improvviso del prezzo.

Milan, super clausola per Araujo ma la richiesta del Barcellona scende alla metà: il motivo

Araujo del Barcellona è stato ripetutamente accostato alla Juventus, ma da un po’ c’è anche il Milan su di lui. E se i bianconeri per ora non sembrano più così convinti, il Diavolo può approfittarne, anche per delle condizioni che possono diventare di colpo più favorevoli.

‘El Chiringuito’, in Spagna, riferisce come la clausola imposta dal Barcellona su Araujo rimanga al momento piuttosto alta, ma la valutazione da 65 milioni di euro è valida solo dal 1 al 15 luglio. Il che significa che, dopo quella data, si potrà anche trattare col Barcellona, ipoteticamente per una cifra inferiore. A cui i blaugrana potrebbero aprire per fare spazio in rosa e nel monte ingaggi. La sensazione è che una offerta da 35 milioni possa anche bastare, a mercato inoltrato.

Milan, almeno un colpo in difesa ma serve prima una cessione: gli scenari

Nel frattempo il Milan deve però continuare a muoversi. E per sbloccare il mercato servirà anche almeno una cessione in difesa.

Il tutto, da un punto di vista economico e numerico. Gli indiziati principali sono due, come sappiamo. Tomori al momento non sembra avere tantissime offerte, rispetto a un po’ di tempo fa. Mentre può essere più agevole una partenza di Thiaw, anche se per il tedesco l’accordo con il Bayer Leverkusen ancora non si trova.