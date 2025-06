Colpo Milan dal Barcellona: adesso c’è l’accordo

Dal Barcellona al Milan, affare in dirittura d’arrivo: tutti i dettagli, i rossoneri esultano

Il tourbillon di voci di mercato attorno al Milan è considerevole in questa fase e non stupisce, vista la necessità del club di avviare una massiccia opera di ricostruzione, dopo una stagione davvero deludente e in cui l’unica vera gioia della Supercoppa non basta di certo a raddrizzare il bilancio. E’ un Diavolo che ha commesso tanti, troppi errori, dentro e fuori dal campo e che si sta muovendo in quest’ottica per non ripeterli e per tornare a competere ad altissimi livelli.

Dunque, saranno giorni sempre più intensi, i prossimi, per quelli che dovranno essere i primi acquisti del club. La stagione inizierà tra non molto, il Milan sarà la prima a ripartire tra le big visto l’impegno in Coppa Italia all’inizio di agosto contro il Bari. E per questo Allegri dovrà avere a disposizione quanto prima più volti nuovi possibile. L’intenzione della dirigenza ovviamente è accontentarlo, una prima mossa di rilievo è già stata compiuta, blindando Modric che arriverà il mese prossimo. Ma sembrano esserci novità interessanti per un altro affare in arrivo dalla Spagna. Questa volta, con un prelievo dal Barcellona.

Milan, offerta per Christensen e il Barcellona dice sì: le cifre dell’operazione

Il calciatore su cui il Milan accelera è Andreas Christensen. Il difensore danese è stato inquadrato come rinforzo low cost e per questo è stata presentata una offerta ai blaugrana, con il sì di massima ricevuto.

Per otto milioni di euro Christensen può essere del Milan, come riporta ‘El Nacional’. Il Barcellona, che vuole fare spazio in rosa e nel proprio monte ingaggi, nonostante una cifra leggermente inferiore a quella desiderata (circa 10 milioni), ha aperto al trasferimento e adesso si devono soltanto limare gli ultimi dettagli. Le prossime ore potrebbero essere già decisive.

Milan, porte chiuse al Barcellona per Leao: il portoghese resta in rossonero, ormai non ci sono più dubbi

C’è invece un altro fronte che appare chiuso, nei dialoghi tra Milan e Barcellona. Niente da fare per Leao, per i blaugrana, il portoghese resterà ancora una volta a Milano, nonostante le richieste della concorrenza.

Su Leao si è esposto Tare, chiudendo a una sua partenza e ribadendo come il giocatore sia pienamente coinvolto nel progetto. Ci ha provato a lungo, la squadra catalana, alla fine però decidendo, viste le difficoltà della trattativa, di virare su Nico Williams e magari su Rashford, che ancora non è scomparso dai radar.