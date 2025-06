Dal Milan alla Juventus, tutto fatto: annuncio di Fabrizio Romano

L’annuncio di Fabrizio Romano non lascia più dubbi sull’affare. Il giocatore lascia il Milan e si trasferisce alla Juventus.

Altra operazione in dirittura d’arrivo per il Milan che si conferma tra i club più attivi in questi primi giorni di giugno. In questi minuti è arrivata la definitiva fumata bianca per il trasferimento del rossonero alla Juventus. L’annuncio di Fabrizio Romano non lascia più dubbi sulla buona riuscita della trattativa.

Kalulu alla Juventus, ufficialità in arrivo: al Milan 14 milioni di euro

Anche se l’operazione era praticamente già confermata da diversi mesi, adesso è arrivata anche la “sentenza” di Fabrizio Romano. Come confermato sul suo profilo X, Pierre Kalulu è pronto a trasferirsi a titolo definitivo alla Juventus. Il club bianconero ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Lo scambio di documenti con il Milan è già in corso.

⚪️⚫️ Juventus sign Pierre Kalulu on permanent deal by activating €14m buy option clause from AC Milan. Documents in place, as @FabriceHawkins confirms. pic.twitter.com/zJI8pn6cHe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025



Altro tesoretto in arrivo, dunque, per il Milan che potrà reinvestire parte dell’incasso sul mercato in entrata. Come detto, già da mesi non c’erano grossi dubbi sulla permanenza di Kalulu alla Juventus. Fin dalla prima gara il francese ha dimostrato di essersi ambientato al meglio nella Vecchia Signora per un riscatto che non è mai stato in discussione.