Dalla Juventus al Milan: Allegri ha scelto il sostituto di Theo

Il nuovo tecnico rossonero ha fatto una richiesta specifica al nuovo direttore sportivo per sostituire Theo Hernandez.

In casa Milan si comincia a mettere le basi per la prossima stagione: nell’ultima settimana il club rossonero ha annunciato il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Due figure da cui ripartire, anche in ottica mercato: le prossime settimane, infatti, saranno fondamentali per capire le sorti della squadra rossonera, in vista della prossima stagione. Tanti ancora i punti interrogativi a cui dare una risposta, a partire da quei calciatori che hanno il contratto in scadenza a giugno oppure l’anno prossimo, per i quali una conferma non è del tutto scontata. I colloqui delle prossime settimane, dunque, saranno decisivi in casa rossonera.

Mercato Milan, Allegri ha fatto una richiesta: lo vuole dalla Juventus

Nella sede di Via Aldo Rossi si cominciano a fare le prime riflessioni per il futuro della squadra, attualmente ancora in bilico. Ad oggi, nessun calciatore è sicuro di vestire ancora la maglia rossonera, tuttavia chi davvero vuole rimanere già lo ha fatto sapere alla società.

Uno che può lasciare già nelle prossime settimane il Milan è Theo Hernandez, il cui contratto è in scadenza a giugno 2026, ma il rinnovo è molto lontano. A tal proposito, il nuovo tecnico rossonero Allegri avrebbe già fatto una richiesta particolare alla società, ovvero un nome per sostituire il terzino francese: si tratta di Andrea Cambiaso, terzino della Juventus, che Allegri conosce già bene.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il sogno di Massimiliano Allegri si chiama Cambiaso: l’esterno della Nazionale italiana conosce bene il nuovo tecnico rossonero, il quale avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera di fare un tentativo per portarlo a Milano. Tentativo che ad oggi è più difficile che mai, considerato che l’esterno ha un contratto con la Juventus fino al giugno 2029 e un altro club avrebbe posto gli occhi su di lui, ovvero il Manchester City.

Cambiaso dunque ad oggi rimane più un sogno che una realtà possibile, considerato anche la cifra che la Juventus richiederà nel caso in cui la dirigenza di Via Aldo Rossi provi a fare un tentativo. Cambiaso conosce Allegri, così come Allegri conosce Cambiaso: da capire anche se l’esterno voglia rimanere in bianconero, in base al tecnico che arriverà, o abbia l’intenzione di cambiare club.