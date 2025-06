Dall’Inghilterra: “Sterling in Serie A per andare al Mondiale”, le cifre

Dall’estero e precisamente dall’Inghilterra hanno svelato la possibilità di vedere Raheem Sterling in Serie A, in un’operazione low cost.

L’affare che ha visto il calciatore passare dal Chelsea all’Arsenal, dopo il passato vissuto al City e al Liverpool, non vedrà il ritorno a Londra per poi sposare la causa in un altro club ancora in Inghilterra.

Seguendo un po’ la scia dei suoi ex compagni di squadra che hanno scelto la via dell’Italia per la Serie A che ha valorizzato calciatori che in Inghilterra sembravano “finiti”, Raheem Sterling potrebbe scegliere di giocare in Serie A, con due o tre top club nel campionato italiano che sarebbero pronti a cogliere al volo l’occasione di calciomercato.

Le cifre per portare Sterling in Italia: ci pensa anche il Milan

Dal Sun in Inghilterra hanno fatto sapere che l’avventura in Inghilterra, all’età di 31 anni – li compirà a dicembre -, pare essere finita per Raheem Sterling.

L’esterno inglese che fino a qualche anno fa risultava essere uno dei migliori esterni non solo della Premier League, ma al mondo, non riesce più a trovare lo spazio che ha cercato all’Arsenal di Arteta. Il tecnico spagnolo, che lo aveva avuto a disposizione quando allenava da vice il Manchester City, lo aveva scelto per inserirlo tra le alternative importanti dei Gunners. Le cose però, alla fine di questa stagione, vedranno Sterling tornare al Chelsea, ma solo di passaggio.

Il Chelsea, vendendolo ad una cifra bassissima per quello che è il suo cartellino che si è svalutato drasticamente, sarà disposto a perderlo per circa 5-10 milioni di euro per un cartellino che fa “gola” ai club italiani. Tra questi, figurerebbe anche il Milan che potrebbe permettere a Sterling di giocarsi poi una chance in vista del Mondiale 2026.

Sterling in Serie A per la Nazionale: la possibile destinazione

Nell’estate del 2026 c’è il Mondiale da giocare con l’Inghilterra e come per Grealish, che pure cerca sistemazione in Serie A, occhio a Raheem Sterling.

L’esterno inglese, arrivando in Serie A e scegliendo di ridursi anche l’ingaggio pur di farlo, arriverebbe in un top club italiano al fine di trovare spazio e prestazioni importanti, così da rientrare di nuovo tra le idee di Tuchel, per le convocazioni in Nazionale. Dovesse decidere di rinunciare al pesantissimo ingaggio, accettando proposte da circa 5-6 milioni all’anno, il Milan si inserirà concretamente nella trattativa per portare Sterling in Italia che, ad oggi, piace sia alla Juventus che al Napoli.