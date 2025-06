Doccia fredda per il Milan: salta il primo colpo richiesto da Allegri

Brutte notizie in casa Milan: l’obiettivo di mercato rossonero ha detto no a Massimiliano Allegri. L’operazione sfuma.

Prosegue con grande entusiasmo e voglia di fare il lavoro sul mercato del Milan. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, si sta guardando quotidianamente intorno per individuare i profili giusti da mettere a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Nella lista di mercato della società lombarda era finito anche un pupillo dell’ex Juventus, ma in queste ore sarebbe arrivato un pesantissimo rifiuto da parte di quello che, fino a poco tempo fa, era considerato uno degli obiettivi del club rossonero.

Brutta tegola per il Milan: il giocatore dice no ad Allegri

È arrivata una doccia fredda per il Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, starebbe per tramontare definitivamente la pista che porta ad Adrien Rabiot. Il centrocampista classe 1995 avrebbe manifestando al Marsiglia la volontà di voler continuare la sua avventura in Francia, mettendo da parte le avance da parte del club rossonero. Dunque, non è bastato il corteggiamento da parte di Massimiliano Allegri, l’ex Juventus avrebbe sciolto le riserve dopo le continue voci, decidendo di restare all’OM. Nella scorsa stagione, il francese ha collezionato 31 presenze, 10 gol e 6 assist.

Gli ostacoli da superare erano comunque due per il Milan. Il primo riguardava l’ingaggio, che arriva a 6 milioni. Mentre il secondo era legato alla Champions League, competizione a cui non participerà il Diavolo. L’unico punto a favore era rappresentato dal prezzo del cartellino, avendo una clausola rescissoria di appena 10 milioni di euro. Dunque, Max Allegri e Adrian Rabiot non si ricongiungeranno. I due hanno condiviso diversi anni alla Juventus (dal 2021 al 2024), instaurando un ottimo rapporto col passare del tempo. Quindi, Adrien Rabiot avrebbe chiaramente preferito il Marsiglia al Milan, declinando il corteggiamento del club rossonero e sopratutto dí Massimiliano Allegri.

Rabiot dice no: il Milan intensifica il pressing per il regista della Serie A

Nonostante il rifiuto da parte di Rabiot, il Milan non demorde e prosegue per la propria strada, tenendo in caldo altro nomi per il centrocampo. L’obiettivo numero uno resta Samuele Ricci del Torino, regista classe 2001 con il quale sarebbe stata raggiunta già un’intesa sui termini contrattuali. Il Milan ora starebbe studiando la giusta formula per provare a convincere la società di Urbano Cairo, che chiede intorno ai 30/35 milioni di euro per lasciar partire il calciatore.

Oltre a trovare un accordo con il Torino, il Milan dovrà stare attento anche alla concorrenza. Negli ultimi giorni, l’Atalanta starebbe muovendo dei passi decisi per arrivare al regista della Nazionale azzurra. Dunque, il club rossonero dovrà affrettare i tempi per assicurare a Massimiliano Allegri le prestazioni del promettente centrocampista italiano.